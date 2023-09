MotoGP, inizia il weekend di Motegi con Bagnaia, Martin e Bezzecchi pronti alla battaglia

A partire dalla prossima notte prenderà il via l’attesissimo fine settimana del Gran Premio del Giappone, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Motegi, infatti, andranno in scena le prime due sessioni di prove libere della seconda tappa della doppietta iniziata sette giorni or sono in India.

Il programma del venerdì nipponico vedrà in scena la classe regina alle ore 3.45 italiane (le ore 10.45 locali) con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minute. Alle ore 8.00, poi, toccherà alla FP2 con sessanta minuti che andranno a decidere la top10 dei piloti che eviteranno la Q1 nelle qualifiche di sabato.

Si arriva nella terra del Sol Levante con una situazione di classifica quanto mai aperta. Dopo la caduta di Francesco Bagnaia nella gara lunga del Buddh International Circuit, il campione del mondo mantiene solamente 13 lunghezze di vantaggio su Jorge Martin, mentre Marco Bezzecchi, dominatore in terra indiana, ha accorciato il suo distacco a 44 punti.

In poche parole, per il portacolori del team Ducati Factory ora non si potrà più scherzare. Cinque cadute nelle gare domenicali gli sono costati, mal contati, circa 80 punti. Il titolo sarebbe già nella sua direzione, invece ora tutto è di nuovo in ballo, con i dolori post-caduta del Montmelò e la sensazione che, in questo preciso momento, Martin e Bezzecchi siano davvero “on fire”. Una stagione che sembrava già in ghiaccio si sta complicando per “Pecco”. Il weekend di Motegi ci darà risposte importante e lo scopriremo già dalla nottata italiana.

Foto: Valerio Origo