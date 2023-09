MotoGP, GP San Marino 2023: orari e come vedere in tv le prove libere

Tutto è pronto per alzare il sipario sul fine settimana del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesimo appuntamento del Motomondiale 2023. Sul tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, si parte con le due prime sessioni di prove libere per ogni categoria, che ci permetteranno di capire in maniera migliore i valori in pista.

Le tre classi si presentano all’evento in condizioni decisamente differenti. Nella classe regina, per esempio, Francesco “Pecco” Bagnaia (vincitore un anno fa) proverà a mantenere a debita distanza i rivali Jorge Martin e Marco Bezzecchi, mentre in Moto2 proseguirà il duello tra Pedro Acosta e Tony Arbolino. In Moto3, infine, Daniel Holgado prosegue la sua corsa di testa, ma alle sue spalle gli avversari non mollano.

La grande domanda, tuttavia, sarà come starà Pecco Bagnaia. Dopo il tremendo incidente del Montmelò il pilota campione del mondo ha l’aria del “miracolato” che proverà a concentrarsi solamente sulla pista e non sui suoi acciacchi, mentre il suo vicino di box Enea Bastianini non sarà presente per colpa della caduta al via sempre in Catalogna.

Il venerdì del GP di Misano sarà trasmesso da Sky Sport MotoGP (208). Sul canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) non saranno visibili le prove libere, nemmeno in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP SAN MARINO MOTOMONDIALE 2023

Venerdì 8 settembre

Ore 08.30-08.45, MotoE, Prove libere 1

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 12.25-12.40, MotoE, Prove libere 2

Ore 13.15-13.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 14.05-14.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Prove libere 2

Ore 17.00-17.10, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 17.20-17.30, MotoE, Qualifiche – Q2

PROGRAMMA GP SAN MARINO 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208)

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse