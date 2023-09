MotoGP, GP India 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 22-24 settembre

Dopo una settimana di pausa e con alle spalle i test di Misano, torna la MotoGP che per la prima volta nella sua storia sbarca in India e inaugura la tournée asiatica che accompagnerà il Motomondiale fino al 19 novembre, quando andrà in scena il Gran Premio del Qatar. Gare che inevitabilmente decideranno i campionati Mondiali.

In MotoGP, in testa alla classifica c’è sempre Pecco Bagnaia che è stato eccezionale a Misano: dopo il bruttissimo incidente di Barcellona è tornato in moto e ha conquistato due podi preziosissimi che gli hanno permesso di mantenere 36 punti su Jorge Martin che ha dominato il fine settimana del GP di San Marino, vincendo Sprint Race e gara lunga.

In Moto2 sta scappando via Pedro Acosta che ha aperto un gap piuttosto sostanzioso sulla seconda posizione di Tony Arbolino: ben 34 punti. Nelle ultime gare il milanese è apparso appannato, a differenza invece di un Celestino Vietti in grande crescita. In Moto3 grandissima bagarre: in testa c’è Holgado con 161 punti, Sasaki ne ha 157, poi Masià con 149 e Oncu con 144.

Il fine settimana del Gran Premio d’India sarà disponibile per gli abbonati di Sky sui canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201). TV8 trasmetterà in chiaro le qualifiche e la Sprint Race e in differita le gare.

CALENDARIO MOTOMONDIALE 2023 GP INDIA

VENERDÌ 22 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 06.00-06.50, Moto3, Prove libere 1

Ore 07.05-08.00, Moto2, Prove libere 1

Ore 08.15-09.25, MotoGP, Prove libere 1

Ore 10.15-11.05, Moto3, Prove libere 2

Ore 11.20-12.15, Moto2, Prove libere 2

Ore 12.30-13.40, MotoGP, Prove (Qualificanti per il Q2)

SABATO 23 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 05.40-06.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 06.25-06.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 07.10-07.40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 07.50-08.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 08.15-08.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 09.50-10.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 10.15-10.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 10.45-11.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 11.10-11.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 12.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 24 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 07.45, MotoGP, Warm Up

Ore 09.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 10.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 12.00, MotoGP, GRAN PREMIO

PROGRAMMA MOTOMONDIALE GP INDIA 2023 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) per tutte le sessioni, Sky Sport Uno (201) eccetto FP1 e FP3, TV8 per qualifiche e Sprint Race

Diretta streaming: Sky Go, NOW e tv8.it per qualifiche e Sprint Race

Diretta LIVE testuale: OA Sport

Foto: Valerio Origo