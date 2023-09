MotoGP, Francesco Bagnaia sul podio a Misano: “Ero distrutto dopo metÃ  gara, contento del risultato”

3° nella Sprint, 3° in gara. Francesco Bagnaia sale sul podio a Misano sette giorni dopo lo spaventoso incidente di Barcellona e limita i danni in ottica iridata portando a casa punti importanti nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2023, valido come dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP.

Pecco ha stretto i denti nonostante una condizione fisica molto difficile, resistendo in scia al dominatore del weekend Jorge Martin fino a metà gara per poi calare negli ultimi dieci giri cedendo il passo anche a Marco Bezzecchi. Nel finale il leader del Mondiale è riuscito a difendere la terza piazza dalla rimonta di uno scatenato Daniel Pedrosa, wild card KTM.

“Sono stato spinto dal fatto che volevo fare una bella gara per i fan, oltre che per me. Alla fine ero distrutto dopo metà gara, inoltre il nuovo regolamento sulla pressione della gomma anteriore di sicuro non ha aiutato. Comunque sono contento del risultato che ho ottenuto, non è stato semplice considerando la situazione“, le dichiarazioni a caldo del torinese prima del podio.

