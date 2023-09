MotoGP, Francesco Bagnaia: “Su questa pista la Ducati fa fatica, Aprilia ha più trazione”

Non è stato un venerdì semplice per Francesco Bagnaia, impegnato nel primo giorno di prove libere del GP di Catalogna, tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Barcellona, Pecco è riuscito a trovare la quadra, dopo aver sofferto non poco in fase di trasferimento di carico dall’anteriore al posteriore della sua moto.

A quanto pare, l’uso di una mescola sul posteriore non idonea ha causato questo scompenso al campione del mondo in carica, molto nervoso nel corso dei primi venti minuti della FP2 per la poca stabilità in ingresso di curva della sua Ducati. In un day-1 in cui è stata l’Aprilia a recitare il ruolo della primattrice, Pecco ha cercato di trovare le soluzioni alle proprie problematiche.

“E’ bastato cambiare gomma sul posteriore per avere un feeling decisamente migliore. La nostra moto fa fatica su questa pista perché offre tanto grip e bisogna girare sfruttando questo aspetto. Noi tendiamo a farla scivolare molto in ingresso di curva e quindi abbiamo un rendimento diverso dall’Aprilia. Loro hanno qualcosa in più in termini di trazione e questo aspetto qui fa la differenza, mentre forse in frenata e nelle zone di massima accelerazione non spiccano, ma alla fine incidono relativamente nel tempo sul giro“, ha chiarito il ducatista ai microfoni di Sky Sport.

Aleix Espargaró e Maverick Viñales con concrete possibilità di fare bene, vedremo poi domani e domenica anche quali saranno le condizioni meteorologiche. Non è escluso l’arrivo della pioggia, che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Foto: LiveMedia//CordonPress