MotoGP, Fabio Quartararo: “Una delle peggiori gare della mia vita, mi sento di fronte a un muro”

Fabio Quartararo ha vissuto una complicata Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, la gara su distanza ridotta si è chiusa con un vero e proprio monologo di Jorge Martin mentre il portacolori del team Yamaha ha vissuto una gara da comprimario.

Il portacolori del team Ducati Pramac ha dominato la scena sin dal primo metro, tagliando il traguardo con un margine di 1.4 secondi su uno stoico Marco Bezzecchi, mentre completa il podio Francesco Bagnaia a 4.5 (a sua volta alle prese con acciacchi assortiti) davanti alle KTM di Dani Pedrosa e Brad Binder. Sesto Maverick Vinales a 6.0, settimo Luca Marini a 6.5, quindi ottavo Aleix Espargarò a 7.8 che precede Alex e Marc Marquez. Non va oltre la 13a il pilota soprannominato “El Diablo” a 14.2 secondi.

Al termine della gara odierna il pilota nativo di Nizza ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Canal+: “Una delle gare peggiori della mia vita, credo. Principalmente in termini di divertimento. Il ritmo non era eccezionale, per nulla, ma quando sei dietro a uno o più piloti e non puoi non sorpassare c’è poco da fare. Loro accelerano, noi recuperiamo in frenata, loro accelerano, noi recuperiamo in frenata è sempre cosi. È stato davvero complicato, è una gara che non mi è piaciuta per niente”.

Fabio Quartararo prosegue nel suo racconto: “Mi sento di fronte ad un muro. Se siamo in difficoltà e aperti ad apportare miglioramenti, sono d’accordo ad assumere questo tipo di posizione. Ma se accetto di assumere questo tipo di posizione e nessuno è disponibile a apportare modifiche, inizia a essere più complicato”.

Foto: LaPresse