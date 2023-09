MotoGP, Fabio Quartararo: “C’Ã¨ poco da dire, facciamo fatica”

Un sempre più sconsolato Fabio Quartararo si è dovuto accontentare della quindicesima posizione in occasione della Sprint Race del GP del Giappone, appuntamento numero 14 del Motomondiale 2023. Il francese infatti, alle prese con una moto che non riesce ad esprimere le sue potenzialità, ha registrato un gap di +19.333 rispetto al leader Jorge Martin.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il demoralizzato pilota della Yamaha ha commentato in modo telegrafico la sua prestazione: “Poco da dire, ho perso tante posizioni nella prima staccata in cui sono andato in esterno e in interno, un vero peccato”.

Quartararo ha quindi proseguito parlando delle performance altalenanti del mezzo: “La settimana scorsa ho sostenuto il passo di Martin per tutta la gara, adesso siamo a venti secondi. Facciamo fatica, non giriamo, abbiamo poca potenza”.

Foto: Valerio Origo