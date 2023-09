MotoGP, Bagnaia in stampelle: quando torna? “Farò di tutto per esserci a Misano”

E’ un Francesco Bagnaia in stampelle quello che lascia Barcellona, dopo il pauroso incidente del GP di ieri, 11° round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito catalano, Pecco è stato vittima di un terrificante highside nella percorrenza della “S” nel primo giro, ricadendo pesantemente sull’asfalto e venendo colpito dalla KTM di Brad Binder all’altezza della gamba destra.

Vista la dinamica, si è temuto che i danni riportati da Bagnaia fossero gravi, ma per fortuna non sono state riscontrate fratture dagli esami radiografici effettuati. Pertanto, il centauro italiano ha fatto ritorno in Italia con un evidente bendaggio all’altezza del ginocchio destro e con la voglia di correre nel prossimo weekend di Misano (8-10 settembre).

“Avevo poco grip nel warm up lap e infatti è stato un highside non normale. E’ molto difficile capire cosa sia accaduto e il grip che avevo sulla gomma posteriore era anomalo“, ha raccontato ai microfoni dei media presenti. “Faremo di tutto per essere a Misano per provare a far bene“, ha aggiunto il centauro della Ducati.

Attualmente, Bagnaia ha un margine di vantaggio in vetta alla classifica generale della top-class di 50 punti nei confronti dello spagnolo Jorge Martine e di 71 su Marco Bezzecchi. Evidente il desiderio del piemontese di gareggiare anche per gestire la situazione nei confronti dei più immediati inseguitori.

