Moto2, Chantra si conferma il piÃ¹ veloce a Motegi anche in FP2. 7Â° Foggia, male Arbolino

Dopo aver dettato il passo in FP1, Somkiat Chantra si ripete e firma il miglior tempo assoluto anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2023, valido come quattordicesimo round stagionale del Mondiale Moto2. Il thailandese del Team Asia ha limato di quasi un decimo il crono mattutino, fissando il nuovo limite in 1’50″396 alla fine del venerdì sul circuito Twin Ring di Motegi.

Grande miglioramento dal primo al secondo turno per lo spagnolo Aron Canet, che si è avvicinato a soli 37 millesimi dalla vetta all’ultimo giro utile della giornata. Bene anche il britannico Sam Lowes, 3° a 150 millesimi, mentre il leader della generale Pedro Acosta si è inserito in quarta piazza a due decimi e mezzo girando però per quasi tutto il turno con le gomme della FP1.

Distacchi già più importanti dal quinto posto di Ai Ogura in poi, con il padrone di casa giapponese che paga 408 millesimi dal miglior tempo del compagno di squadra. Da evidenziare in chiave azzurra la settima posizione del rookie Dennis Foggia, a 629 millesimi dalla testa, mentre Tony Arbolino sembra tornato nuovamente in grandissima difficoltà restando fuori dalla top14 della combinata (è 18°) che vale l’accesso diretto in Q2. In tal senso sarà decisiva la FP3 di domani, ma attenzione al rischio pioggia.

CLASSIFICA FP2 GP GIAPPONE MOTO2 2023

1 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’50.396 18 19 257.7

2 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1’50.433 15 15 0.037 0.037 258.9

3 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’50.546 12 17 0.150 0.113 256.5

4 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’50.646 16 17 0.250 0.100 261.5

5 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’50.804 10 14 0.408 0.158 257.1

6 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing KALEX 1’50.818 18 19 0.422 0.014 258.3

7 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’51.025 13 14 0.629 0.207 260.8

8 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 1’51.044 13 17 0.648 0.019 261.5

9 28 Izan GUEVARA SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1’51.064 15 17 0.668 0.020 260.2

10 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’51.082 15 16 0.686 0.018 259.6

11 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1’51.095 15 18 0.699 0.013 255.9

12 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1’51.237 16 17 0.841 0.142 257.1

13 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’51.358 12 16 0.962 0.121 256.5

14 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1’51.362 13 17 0.966 0.004 255.3

15 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1’51.399 14 14 1.003 0.037 257.7

16 54 Fermín ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1’51.563 12 16 1.167 0.164 257.7

17 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1’51.604 16 16 1.208 0.041 257.1

18 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1’51.632 14 15 1.236 0.028 259.6

19 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1’51.636 18 18 1.240 0.004 256.5

20 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’51.678 11 15 1.282 0.042 259.6

21 5 Kohta NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 1’51.711 15 16 1.315 0.033 256.5

22 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1’51.712 5 14 1.316 0.001 256.5

23 23 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’51.769 13 13 1.373 0.057 257.1

24 67 Alberto SURRA ITA Forward Team FORWARD 1’52.018 10 14 1.622 0.249 257.7

25 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1’52.227 5 14 1.831 0.209 258.3

26 4 Sean Dylan KELLY USA Forward Team FORWARD 1’52.411 14 15 2.015 0.184 257.1

27 33 Rory SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 1’52.434 15 19 2.038 0.023 253.5

28 72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 1’52.672 19 19 2.276 0.238 256.5

29 9 Mattia CASADEI ITA Fantic Racing KALEX 1’53.029 11 16 2.633 0.357 256.5

30 8 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1’53.339 2 2 2.943 0.310 257.1

Credit: Valerio Origo