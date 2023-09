MotoGP, Alex Rins riceve il via libera dei medici e potrÃ  tornare in pista a Motegi per il GP del Giappone

Dopo oltre tre mesi di stop, Alex Rins sta per tornare finalmente in pista. Il catalano del Team LCR Honda è stato infatti dichiarato fit dai medici in quel di Motegi e potrà quindi prendere parte alle prove libere di domani in vista del Gran Premio del Giappone 2023, valido come quattordicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP.

L’ex pilota della Suzuki si era infortunato gravemente al Mugello il 10 giugno, cadendo nella Sprint del GP d’Italia e riportando la frattura di tibia e perone della gamba destra, con delle complicazioni anche alla caviglia (che si è rivelata a conti fatti il problema principale). Da allora Rins ha saltato le successive otto gare, perdendo quindi tutta la fase centrale del campionato.

Nei giorni scorsi, in viaggio per il Giappone con la speranza di ricevere il via libera dai medici, Alex aveva dichiarato: “Ieri siamo stati a Madrid e la visita è andata abbastanza bene. L’osso continua a rigenerarsi e prosegue il suo processo, quindi proveremo il prossimo step che è salire su una MotoGP per vedere quali sono le sensazioni e proseguire il processo di recupero“.

Nella mattinata nipponica odierna è poi arrivato l’ok ufficiale dei medici dopo i controlli effettuati in circuito. Ricordiamo che il futuro centauro della Yamaha Factory (prenderà il posto di Franco Morbidelli al fianco di Fabio Quartararo) è ancora ad oggi l’unico dei piloti Honda capace di salire sul podio quest’anno nel GP della domenica, avendo addirittura vinto in Texas.

Credit: MotoGP.com Press