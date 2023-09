F1, sostituzione del cambio sulla Ferrari di Carlos Sainz a Monza: nessuna penalità

Giorno di qualifiche a Monza, tappa del Mondiale 2023 di F1. La Ferrari si augura di trovare più prestazione nell’appuntamento di casa, confidando anche sulla spinta di una Power Unit “fresca”. La scuderia di Maranello ha deciso di mettersi in modalità all-in per puntare al podio, anche se non sarà semplice.

La Red Bull, anche sul circuito brianzolo, ha fatto vedere grandi qualità, dando seguito a quanto si era già visto nelle 13 gare andate in scena. Non è un caso che Max Verstappen punti alla decima affermazione consecutiva in questo campionato, cercando di migliorare il record del tedesco Sebastian Vettel.

In tutto questo, la scuderia di Maranello ha deciso di intervenire sulla macchina dello spagnolo Carlos Sainz per la sostituzione del cambio, ma non c’è penalità in quanto il tutto è stato esaurito con un componente facente parte del gruppo di 4 già a disposizione della scuderia di Maranello, rispettando quindi l’articolo 29.2 del regolamento.

Foto: LaPresse