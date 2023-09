Moto3, il Gran Premio d’India come spartiacque della stagione: 6 piloti in piena bagarre per il titolo

Siamo giunti ufficialmente ai nastri di partenza dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio d’India, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2023. La corsa, al proprio esordio nella storia delle due ruote, si disputerà sul Buddh International Circuit e ci regalerà una gara di estrema importanza per il finale di stagione e per la corsa verso il titolo.

Dopo quanto avvenuto nelle ultime uscite, la classe più leggera è ufficialmente senza un padrone vero e proprio. Se torniamo con la memoria alla partenza della gara di Assen prima della vacanze estive, Daniel Holgado appariva pronto a dominare la scena dall’alto di un vantaggio in classifica ampio e rassicurante. Nel breve volgere di cinque gare tutto è cambiato.

Lo spagnolo del team Red Bull KTM Tech3, infatti, si è fermato a quota 161 punti dopo gli “zero” di Olanda, Catalogna e Misano, con soli 4 punti di margine su Ayumu Sasaki, quindi in terza posizione troviamo Jaume Masià con 149 punti, quarto Deniz Oncu con 144 e quinto l’arrembante David Alonso con 140. Sesto, infine, Ivan Ortolà con 132.

Sei piloti in meno di 30 punti con la consapevolezza che nelle ultime otto uscite vivremo davvero emozioni a non finire. Il pilota più “caldo” del momento è il colombiano del team Gas Gas Aspar con tre vittorie nelle ultime quattro gare, mentre Ayumu Sasaki cerca di primeggiare grazie ad una continuità notevole. Jaume Masià e Deniz Oncu sono in piena bagarre, mangiandosi le mani per diverse occasioni sprecate. La gara indiana metterà sul piatto 25 punti di capitale importanza per una lotta al titolo che si fa sempre più serrata.

Foto: LaPresse