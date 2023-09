Moto3, Masià in testa dopo le P2 a Motegi davanti a Ortolà e Sasaki. Settimo Nepa

Jaume Masià chiude in testa la prima giornata di prove libere di Moto3 nel Gran Premio del Giappone a Motegi. Lo spagnolo, prima forza del Mondiale insieme a Daniel Holgado, si è nascosto a lungo, salvo uscire fuori al momento del time attack. Subito dietro ci sono Ivan Ortolà e Ayumu Sasaki: in particolare il giapponese vuole un weekend di grazia in casa, magari provando a centrare la prima vittoria della carriera.

In pochi si migliorano dai tempi della P1 nella prima parte della sessione: la maggior parte dei piloti preferisce tenersi la gomma morbida per domani, anche se negli ultimi minuti arriva il time attack con diversi che assaltano la top 14. Il primo tempo rimane a lungo quello di Diogo Moreira: 1:57.260 che non viene sfiorato fino agli ultimi 180 secondi.

Poi arrivano quasi simultaneamente Daniel Holgado (1:57.226), Jaume Masià (1:57.222) e Ivan Ortolà (1:57.176). Al secondo tentativo del time attack si migliora solo Masià che si mette davanti a tutti con il crono di 1:57.068. Ayumu Sasaki rimane nell’ombra per gran parte della sessione, salvo migliorarsi nel finale e centrare la terza posizione, perdendo quasi tre decimi nell’ultimo settore.

Tra gli italiani bravissimo Stefano Nepa che riesce a rimanere in zona Q2, in settima posizione a 243 millesimi da Masià. Fuori di un soffio Riccardo Rossi che è quindicesimo a quasi sette decimi dalla testa, così come Matteo Bertelle che è diciottesimo a quasi un secondo dal leader.

CLASSIFICA P2 MOTO3 GP GIAPPONE 2023

1 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1’57.068 16 16 222.2

2 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1’57.176 11 13 0.108 0.108 217.7

3 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1’57.191 11 11 0.123 0.015 216.4

4 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’57.226 13 15 0.158 0.035 219.0

5 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1’57.277 12 14 0.209 0.051 216.0

6 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1’57.311 12 14 0.243 0.034 219.5

7 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’57.384 12 14 0.316 0.073 218.1

8 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’57.473 13 13 0.405 0.089 218.6

9 6 Ryusei YAMANAKA JPN Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1’57.524 15 15 0.456 0.051 213.0

10 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1’57.591 10 11 0.523 0.067 217.3

11 80 David ALONSO COL Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1’57.672 14 14 0.604 0.081 216.0

12 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1’57.676 11 12 0.608 0.004 219.5

13 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’57.742 11 12 0.674 0.066 220.8

14 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1’57.747 7 15 0.679 0.005 218.6

15 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1’57.775 11 13 0.707 0.028 219.0

16 92 David ALMANSA SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1’57.812 13 15 0.744 0.037 218.1

17 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’58.065 13 13 0.997 0.253 217.3

18 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets – MSI KTM 1’58.094 11 13 1.026 0.029 218.6

19 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’58.169 11 12 1.101 0.075 216.4

20 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’58.470 11 14 1.402 0.301 215.5

21 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’58.499 11 13 1.431 0.029 217.7

22 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’58.503 8 9 1.435 0.004 216.4

23 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets – MSI KTM 1’58.722 14 16 1.654 0.219 214.7

24 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1’59.131 10 11 2.063 0.409 209.7

25 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’59.171 8 10 2.103 0.040 215.5

26 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 1’59.267 3 13 2.199 0.096 214.7

27 20 Lorenzo FELLON FRA CIP Green Power KTM 1’59.659 13 13 2.591 0.392 215.5

CLASSIFICA COMBINATA MOTO3 GP GIAPPONE 2023

1 5 J.MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1’57.495 14 1’57.068 16

2 48 I.ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1’58.144 13 1’57.176 11 0.108 0.108

3 71 A.SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1’57.735 12 1’57.191 11 0.123 0.015

4 96 D.HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’57.756 13 1’57.226 13 0.158 0.035

5 10 D.MOREIRA BRA MT Helmets – MSI KTM 1’57.260 15 1’58.722 14 0.192 0.034

6 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1’58.111 11 1’57.277 12 0.209 0.017

7 82 S.NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1’57.745 13 1’57.311 12 0.243 0.034

8 27 K.TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’58.787 13 1’57.384 12 0.316 0.073

9 44 D.MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1’57.466 11 1’57.775 11 0.398 0.082

10 99 J.RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’58.736 13 1’57.473 13 0.405 0.007

11 6 R.YAMANAKA JPN Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1’57.915 14 1’57.524 15 0.456 0.051

12 72 T.FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1’58.700 14 1’57.591 10 0.523 0.067

13 80 D.ALONSO COL Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1’57.773 15 1’57.672 14 0.604 0.081

14 24 T.SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1’58.323 8 1’57.676 11 0.608 0.004

15 54 R.ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’58.485 11 1’57.742 11 0.674 0.066

16 95 C.VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1’59.074 15 1’57.747 7 0.679 0.005

17 92 D.ALMANSA SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1’58.681 13 1’57.812 13 0.744 0.065

18 18 M.BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’58.056 13 1’58.503 8 0.988 0.244

19 66 J.KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’58.612 13 1’58.065 13 0.997 0.009

20 63 S.AZMAN MAL MT Helmets – MSI KTM 1’58.803 13 1’58.094 11 1.026 0.029

21 19 S.OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’59.432 14 1’58.169 11 1.101 0.075

22 43 X.ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’58.530 14 1’58.470 11 1.402 0.301

23 7 F.FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’58.548 15 1’58.499 11 1.431 0.029

24 64 M.AJI INA Honda Team Asia HONDA 2’00.017 6 1’59.131 10 2.063 0.632

25 70 J.WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’59.394 11 1’59.171 8 2.103 0.040

26 22 A.CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 1’59.841 12 1’59.267 3 2.199 0.096

27 20 L.FELLON FRA CIP Green Power KTM 1’59.481 12 1’59.659 13 2.413 0.214

Foto: Valerio Origo