Moto2, Manuel Gonzalez Ã¨ il piÃ¹ veloce nella FP3 del GP d’India davanti a Acosta, Arbolino acciuffa la top14

Manuel Gonzalez ha chiuso al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio d’India, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2023. Sul Buddh International Circuit lo spagnolo del Kalex Yamaha VR46 Team ha fatto segnare il tempo di 1:51.608 con 117 millesimi di vantaggio sul connazionale Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) sempre più lanciato verso il titolo, mentre è terzo il nostro Celestino Vietti (Kalex Fantic) a 279, che conferma la crescita delle ultime settimane.

Quarta posizione per lo statunitense Joe Roberts (Kalex Italtrans) a 293 millesimi, quinta per lo spagnolo Alonso Lopez (Boscoscuro Speed Up) a 311, mentre è sesto il giapponese Ai Ogura (Kalex Idemitsu) a 380. Settimo il ceco Filip Salac (Kalex Gresini) a 401 millesimi, ottavo Dennis Foggia (Kalex Italtrans) a 404, quindi nono il britannico Sam Lowes (Kalex Elf Marc VDS) a 503, infine completa la top10 lo spagnolo Marcos Ramirez (Kalex American) a 513.

Si ferma in 15a posizione, ma è comunque nella top14 combinata, Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS) a 591 millesimi da Gonzalez, quindi per i colori italiani chiude 29° e penultimo Alberto Surra (Forward) a 2.020.

A questo punto tutta la concentrazione si sposta in direzione delle qualifiche che, nel caso della classe mediana, scatteranno alle ore 10.45 italiane (le ore 14.45 locali). Chi conquisterà la pole position del Gran Premio d’India?

Foto: LiveMedia/Alvaro Sanchez/CordonPres