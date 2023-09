Moto2, GP India 2023: Arbolino sesto nella FP1, Acosta centra il secondo posto. Chantra il piÃ¹ veloce

Cambia il continente ma non lo spartito, anche se arrivano piccoli segnali da Tony Arbolino. Dopo tanti weekend relegato nel fondo della classifica il pilota dell’Elf Marc VDS Racing Team ha ottenuto la sesta posizione in occasione della FP1 del GP dell’India, quattordicesimo appuntamento del Motomondiale 2023 di Moto2.

Non è certamente una svolta per il centauro italiano, che ancora deve fare i conti con un Pedro Acosta più veloce, tuttavia la speranza è vedere i tempi abbassarsi nel resto delle sessioni. Ma andiamo con ordine. Tony ha segnato un crono di 1:53.7560, registrando un gap di +1.160 rispetto a Chantra (IDEMITSU Honda Team Asia), risultato il più veloce girando in 1:52.5960.

In ottimo stato il leader del Mondiale (nonché diretto rivale di Arbolino) Acosta: lo spagnolo in sella alla Red Bull KTM Ajo ha infatti dimostrato di non voler mollare la presa, raccogliendo il secondo tempo con una differenza di +0.282 rispetto al leader. Bene poi anche Ogura (IDEMITSU Honda Team Asia), nipponico che ha certificato la buona presa dell’Honda sul tracciato indiano chiudendo al terzo posto con +0.617. Non male anche Dixon (Inde GASGAS Aspar Team), quarto con +0.961.

Buon inizio poi per Foggia (Italtrans Racing Team), capace di mettere a referto il nono crono con un ritardo di +1.242. Fuori dalla top 14 infine Celestino Vietti (Fantic Racing), venticinquesimo con +2.2666. Di seguito la classifica completa

GP INDIA, MOTO 2: CLASSIFICA FP1

1 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’52.596 20 20 283.4

2 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’52.878 22 22 0.282 0.282 284.5

3 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’53.495 20 21 0.899 0.617 279.0

4 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1’53.557 19 22 0.961 0.062 282.3

5 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1’53.660 20 20 1.064 0.103 277.9

6 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’53.756 15 23 1.160 0.096 285.7

7 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 1’53.796 23 23 1.200 0.040 281.2

8 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1’53.808 19 22 1.212 0.012 282.3

9 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’53.838 20 22 1.242 0.030 284.5

10 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’53.838 20 22 1.242 281.2

11 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1’53.940 21 23 1.344 0.102 280.1

12 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing KALEX 1’53.992 23 23 1.396 0.052 280.1

13 28 Izan GUEVARA SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1’54.107 16 20 1.511 0.115 283.4

14 21 Alonso LOPEZ SPA GT Trevisan SpeedUp BOSCOSCURO 1’54.124 22 22 1.528 0.017 283.4

15 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1’54.138 20 21 1.542 0.014 283.4

16 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1’54.164 20 22 1.568 0.026 285.7

17 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1’54.241 20 21 1.645 0.077 281.2

18 33 Rory SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 1’54.278 23 24 1.682 0.037 277.9

19 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’54.375 20 21 1.779 0.097 279.0

20 4 Sean Dylan KELLY USA Forward Team FORWARD 1’54.662 18 22 2.066 0.287 283.4

21 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1’54.675 18 22 2.079 0.013 280.1

22 67 Alberto SURRA ITA Forward Team FORWARD 1’54.795 14 14 2.199 0.120 283.4

23 54 Fermín ALDEGUER SPA GT Trevisan SpeedUp BOSCOSCURO 1’54.805 21 22 2.209 0.010 281.2

24 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1’54.812 17 17 2.216 0.007 281.2

25 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1’54.862 15 19 2.266 0.050 280.1

26 23 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’55.034 18 20 2.438 0.172 284.5

27 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1’55.063 19 21 2.467 0.029 277.9

28 72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 1’55.221 21 22 2.625 0.158 280.1

29 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’55.864 14 14 3.268 0.643 279.0

30 5 Kohta NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 1’55.895 19 20 3.299 0.031 276.9

Foto: Valerio Origo