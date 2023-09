Moto2, GP Giappone 2023: Chantra si piazza davanti nella FP1, 2Â° Acosta, Arbolino 11Â°

Somkiat Chantra è risultato il più veloce nella FP1 di Moto2. Il thailandese, al termine di una sessione molto interessante, ha dimostrato di voler fare bene davanti al pubblico asiatico, mostrando in linea generale un ottimo ritmo.

Nello specifico il centauro dell’IDEMITSU Honda Team Asia ha segnato un tempo di 1:50.477, precedendo il solito Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo), secondo con un gap di +0.140 sfoggiando un passo importante soprattutto nel primo e nel secondo settore.

Più staccati il resto dei piloti: Filip Salac (QJMOTOR Gresini Moto2) si è infatti accomodato al terzo posto con un gap di +0.448, posizionandosi davanti a Manuel Gonzalez (Correos Prepago Yamaha), quarto a 0.536. Undicesima posizione poi per Tony Arbolino, artefice di un segmento esplorativo in cui ha segnato un ritardo di +0.937, valido per l’undicesima piazza. Fuori dalla top 14 poi Denniss Foggia, ventitreesimo con +1.528.

Esordio sfortunato invece il vincitore della MotoE Mattia Casadei, chiamato per sostituire in corsa Celestino Vietti in Fantic Racing. Dopo quattro giri, in una pista totalmente nuova per lui, il giovane talento è stato costretto a terminare il turno con largo anticipo.

