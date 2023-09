Monza-Lecce oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Il programma della quarta giornata della Serie A 2023-2024 non si ferma in questa domenica: alle 15.00, il Monza ospiterà il Lecce per il turno numero quattro del campionato in corso. Una sfida importante per entrambe le squadre, le quali vanno alla caccia di punti preziosi per la classifica.

Pochi cambi per Raffaele Palladino rispetto all’ultima sfida prima della sosta, chiusa con la sconfitta per 3-0 rimediata a Bergamo con l’Atalanta: Di Gregorio in porta, difesa a tre con Izzo, Pablo Marì e Caldirola, centrocampo a quattro con Gagliardini e Pessina in mediana e Ciurria e Birindelli sulle fasce, trequarti composta da Colpani e Caprari che spalleggeranno l’unica punta Colombo.

I giallorossi di D’Aversa vogliono continuare a sognare: dopo due vittorie e un pareggio, i salentini sono determinati nel conquistare un altro successo per rimanere in una clamorosa quarta piazza: l’ex tecnico del Parma si affiderà a Falcone in porta, Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo in difesa, Kaba, Ramadani e Rafia a centrocampo, mentre l’attacco sarà formato da Almqvist, Krstovic e Strefezza.

La sfida tra Monza e Lecce, il cui via è programmato per le 15.00 di domenica all’U-Power Stadium di Monza, sarà visibile in streaming su DAZN.

CALENDARIO MONZA-LECCE OGGI

Domenica 17 settembre

Ore 15.00 Monza-Lecce – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA MONZA-LECCE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-LECCE

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Colpani, Caprari; Colombo. All. Palladino

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa

Foto: Lapresse