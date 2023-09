Memorial Pantani 2023: programma, orari, tv, streaming

Il ciclismo internazionale entra nella parte finale della stagione: una fase dell’anno che, come di consueto, vede diversi appuntamenti in Italia di medio-alto prestigio e culminerà a ottobre con l’ultima Monumento, il Giro di Lombardia. Questa settimana sono in programma la Coppa Sabatini, il Giro della Toscana, il Trofeo Matteotti e il Memorial Marco Pantani. L’ultimo vincitore di quest’ultima è stato Sonny Colbrelli nel 2021.

Memorial Marco Pantani che andrà in scena sabato 16 settembre e scatterà alle ore 11.10 ufficialmente da Riccione, per arrivare dopo 193,3 chilometri a Cesenatico. Prima parte del tracciato che è piuttosto nervosa con diversi sali e scendi nell’entroterra riminese e la salita del Passo delle Siepi. La prima ascesa catalogata come GPM sarà quella di Cima Goriolo (5,3 km al 5,3%), poi la discesa e l’ingresso nel circuito di Longiano (1,6 km al 5,2% e punte all’11%). Totalmente pianeggiante il finale con arrivo sul lungomare.

La 20a edizione del Memorial Marco Pantani scatterà sabato 16 settembre alle 11.10 e arriverà attorno alle 16.00 a Cesenatico. Rai Sport garantirà la copertura televisiva in chiaro dalle 15.00, mentre noi vi accompagneremo con la DIRETTA LIVE testuale a partire dalle 13.00.

MEMORIAL MARCO PANTANI 2023, IL PROGRAMMA

Sabato 16 settembre – Memorial Marco Pantani – Riccione-Cesenatico (193,3 km)

Orario di partenza: 11.10

Orario di arrivo: 16.00 circa

MEMORIAL MARCO PANTANI 2023, DOVE VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, dalle 15.00

Diretta streaming: RaiPlay, dalle 15.00

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Lapresse