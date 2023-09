Medagliere Europei ciclismo 2023: l’Italia si gioca il primo posto!

Gli Europei 2023 di ciclismo si disputano a Drenthe (Paesi Bassi) dal 20 al 24 settembre. La rassegna continentale prevede la disputa di quattordici eventi: sei cronometro individuali (juniores, under 23, elite per entrambi i sessi), sei gare in linea (juniores, under 23, elite per entrambi i sessi), due staffette miste (juniores ed elite). Verranno dunque messi in palio 14 titoli e 42 medaglie totali in uno degli ultimi grandi eventi di questa ricca stagione agonistica.

L’Italia svetta in testa al medagliere al termine delle cronometro grazie ai trionfi di Federica Venturelli (juniores) e del time-trial juniores, oltre all’argento nel time-trial elite. Il Bel Paese svetta insieme alla Gran Bretagna, mentre Danimarca, Svizzera, Belgio e Francia inseguono con un oro a testa. La nostra Nazionale può sognare in grande, ora si deciderà tutto nelle prove in linea dove, tra gli altri, si calerà il grande asso Filippo Ganna. Di seguito il medagliere degli Europei 2023 di ciclismo.

MEDAGLIERE EUROPEI CICLISMO 2023

# NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. Italia 2 1 0 3 1. Gran Bretagna 2 1 0 3 3. Danimarca 1 1 1 3 4. Svizzera 1 1 0 2 5. Belgio 1 0 2 3 6. Francia 1 0 1 2 7. Germania 0 2 2 4 8. Norvegia 0 1 0 1 8. Svezia 0 1 0 1 10. Austria 0 0 1 1 10. Finlandia 0 0 1 1

Foto: Lapresse