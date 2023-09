Mattia Bellucci vince il Challenger di Cassis 2023, Ã¨ il suo primo urrÃ  dell’anno

Mattia Bellucci firma l’undicesimo successo italiano a livello Challenger nel 2023. Il ventiduenne di Busto Arsizio, che quest’anno non aveva ancora raggiunto alcuna finale e nemmeno alcuna semifinale, si impone a Cassis, in Francia, battendo in finale il ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-3 6-4. Si tratta del suo terzo successo in questa categoria di tornei.

Bellucci, al primo turno, aveva superato l’indiano Ramkumar Ramanathan, per poi avanzare contro l’austriaco Maximilian Neuchrist per 6-2 6-3. Ai quarti la rimonta sul francese Lucas Poullain, pericolosamente quasi omonimo di qualcun altro ben più noto, per 1-6 6-3 6-0, poi il bel successo sul britannico Liam Broady per 6-3 6-4 in semifinale.

Con questo successo, per lui arriva una scalata di 39 posti nel ranking ATP: sarà numero 143 da domani, a un solo posto dalla miglior classifica, che è di numero 142. Quasi paradossalmente, questo lo rende “appena” il numero 12 d’Italia. In altre parole, il nostro Paese ha 12 giocatori nei primi 150, un dato enorme e che potrebbe anche migliorare, se il futuro dovesse sorridere.

Non è nemmeno finita qui, forse: questo perché, più tardi, Fabio Fognini sfiderà il brasiliano Thiago Seyboth Wild nella finale di Genova, Challenger ben noto nell’ambiente e che ieri è tornato agli onori delle cronache a causa del rinnovo della polemica del ligure con Filippo Volandri in tema di Coppa Davis.

Foto: Francesco Panunzio / Shutterstock.com