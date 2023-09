ATP Chengdu, Lorenzo Musetti: “Contento di arrivare in semifinale, contro Safiullin sarÃ  una partita dura”

Una vittoria convincente per Lorenzo Musetti nei quarti di finale dell’ATP250 di Chengdu (Cina). Sul cemento asiatico il toscano ha messo in mostra le sue qualità contro un giocatore insidioso come il francese Arthur Rinderknech, che per le caratteristiche poteva creargli problemi.

Bravo Lorenzo a rimanere sempre molto concentrato, trovando concretezza nel suo tennis creativo, come testimoniato dal 6-3 6-3 di questa partita. “Oggi è stata davvero una bella performance, specialmente da fondo campo. Ho vinto tanti bei punti, e sono contento di essere arrivato in semifinale“, le sue parole a caldo dopo il successo.

Sul cammino di Musetti in semifinale ci sarà il russo Roman Safiullin, che ha potuto sfruttare il ritiro dell’australiano Jordan Thompson, dopo aver fatto suo il primo set al tie-break. “Safiullin sta giocando molto bene, ci ho giocato il mio primo match in un Challenger e poi non l’ho più affrontato, sarà di sicuro un avversario tosto specialmente su questa superficie. Dovrò restare concentrato su ogni punto, la vittoria di ieri mi ha dato fiducia e farò di tutto per spingermi fino alla finale“, ha dichiarato il giocatore italiano.

