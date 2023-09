Lotta, Mondiali 2023: Realbuto e Honis eliminati nei primi turni nello stile libero

Si è conclusa poco fa la terza giornata dei Mondiali 2023 di lotta, competizione valida anche come prima occasione di qualificazione olimpica per Parigi 2024. A Belgrado, in Serbia, si sono disputate oggi diverse gare, tra cui le finali di alcune categorie dello stile libero maschile. In tutto questo, sono scesi sul tatami anche due italiani, che purtroppo però non sono riusciti a ottenere dei risultati positivi.

Sia Colin Realbuto che Benjamin Honis sono infatti stati eliminati velocemente nello stile libero. Il primo ha perso ai sedicesimi di finale nella categoria di peso dei 65 kg contro il moldavo Maxim Sacultan, dopo aver vinto il match d’esordio contro il micronesiano Jinjun Asebias per 18-8; Honis, invece, che ha gareggiato nella categoria dei 97 kg, si è arreso subito al debutto contro l’iraniano Mojtaba Golei.

Passando ai medagliati di oggi nello stile libero maschile, nella categoria 57 kg ha conquistato l’oro il serbo Stevan Micic, che è stato bravo a sconfiggere in finale il giapponese Rei Higuchi per 7-4. I bronzi sono invece andati all’armeno Arsen Harutyunyan e all’albanese Zelimkhan Abakarov.

Nella categoria 74 kg ha trionfato Zaurbek Sidakov: dopo essersi reso protagonista di un percorso netto fino alla finale, il russo ha sconfitto lo statunitense Kyle Douglas Dale (dunque argento) per 10-7 e si è così aggiudicato il metallo più pregiato. In questa gara i bronzi sono stati vinti dal serbo Hetik Cabolov e dal giapponese Daichi Takatani.

Nella categoria 79 km ha esultato Akhmed Usmanov. Il russo ha disputato un grandissimo torneo e ha vinto l’oro con il successo in finale contro il georgiano Vladimeri Gamkrelidze. Medaglie di bronzo invece per l’iraniano Mohammad Ashghar Nokhodilarimi e per l’ucraino Vasyl Mykhailov.

Infine, nella categoria 92 kg ha conquistato il metallo più pregiato il kazako Rizabek Aitmukhan, che in finale ha battuto l’uzbeko Osman Nurmagomedov per 5-2. In questa gara si sono dovuti accontentare del bronzo il turco Feyzullah Akturk e lo statunitense Zahid Valencia.

Foto: Fijlkam