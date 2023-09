Lotta, Mondiali 2023: Frank Chamizo e Simone Piroddu sconfitti al primo turno

Si apre nel peggiore dei modi per i colori azzurri la seconda giornata dei Campionati Mondiali 2023 di lotta libera, in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado e valevole come primo evento di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024. Entrambi gli italiani impegnati quest’oggi si sono fermati al debutto e devono sperare in un difficile ripescaggio.

Grande delusione soprattutto per Frank Chamizo, vice-campione europeo in carica nella categoria olimpica 74 kg stile libero, che si è fatto sorprendere nel turno preliminare dal giapponese Daichi Takatani perdendo abbastanza nettamente con il punteggio di 2-7. A questo punto l’italo-cubano può solo sperare in un difficilissimo ripescaggio per il bronzo, che si materializzerebbe nel caso in cui il nipponico dovesse raggiungere la finale per l’oro.

Niente da fare nei 57 kg anche per Simone Piroddu, bronzo europeo U23 in carica, sconfitto ai sedicesimi dal quotato armeno Arsen Harutyunyan, che ha dominato il combattimento imponendosi per manifesta superiorità sul punteggio di 14-2. Il giovane sassarese può ancora ambire al ripescaggio, ma deve sperare che Harutyunyan si qualifichi per la finalissima.

Ricordiamo che in questa rassegna iridata solo i primi cinque classificati di ogni categoria (olimpica) staccano il pass non nominale per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Foto: Lapresse