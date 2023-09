Lotta, Mondiali 2023: eliminati anche Sandron, Kabaloev e Kakhelashvili nella greco-romana

Proseguono le brutte notizie per i colori azzurri anche al termine della settima giornata dei Campionati Mondiali 2023 di lotta, in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado e valevole come primo evento di qualificazione a cinque cerchi per i Giochi di Parigi 2024. Day-7 negativo per l’Italia, che ha visto l’eliminazione di altri tre atleti nella greco-romana.

Prima occasione di pass olimpico che sfuma nei 97 kg per Nikoloz Kakhelashvili, sconfitto agli ottavi per 1-3 dal giovane bielorusso Abubakar Khaslakhanau (fermatosi poi ai quarti) dopo aver battuto all’esordio il kazako Olzhas Syrlybay. Niente da fare in chiave Parigi anche nei 60 kg per Jacopo Sandron, che ha comunque ben figurato vincendo due incontri per superiorità tecnica (con il lettone Jurkjans e con l’albanese Bajram Sina).

Il 25enne torinese ha poi pagato dazio agli ottavi con l’azero Nihat Zahid Mammadli, mancando il ripescaggio in seguito alla sconfitta di quest’ultimo ai quarti contro l’armeno Gevorg Gharibyan. Eliminazione immediata invece nella categoria non olimpica 72 kg per Zaur Kabaloev, battuto nel turno preliminare dall’uzbeko Jamol Jumabaev.

In serata sono stati assegnati quattro titoli iridati, due in categorie olimpiche (77, 130 kg) e due in categorie non olimpiche (55, 82 kg). Azerbaigian in trionfo nei 55 kg con Eldaniz Azizli e negli 82 kg con Rafig Huseynov, mentre il kirghiso Akzhol Makhmudov si è imposto nei 77 kg e l’iraniano Amin Mirzazadeh nei 130 kg.

Foto: Fijlkam