Calendario Laver Cup 2023 oggi: orari partite 22 settembre, programma, tv, streaming

La Laver Cup ha perso inevitabilmente attrattiva. Il torneo creato da Roger Federer nel 2017 sta vivendo un momento di stasi, poiché non è presente nessuno dei Fab 4. Questa quinta edizione è stata accolta in maniera un po’ freddina, ma intanto la prima giornata è andata in archivio, con il Resto del Mondo nettamente avanti.

Alla Rogers Arena di Vancouver la selezione di John McEnroe ha fatto man bassa, vincendo tutti gli incontri. L’Europa è spalle al muro: inizierà Andrey Rublev alle 22.00 italiane incrociando Taylor Fritz, mentre subito dopo Casper Ruud affronterà l’altro americano Tommy Paul. La sessione serale inizierà con l’intrigante scontro di stili tra Hubert Hurkacz e Frances Tiafoe, mentre a chiudere il programma nella mattinata italiana del 24 settembre sarà il doppio: polacco di nuovo impegnato con Gael Monfils, di fronte la coppia composta da Felix Auger-Aliassime e Ben Shelton

Quella di oggi sarà la seconda delle tre giornate di Laver Cup 2023 di scena a Vancouver, in Canada. Sarà possibile seguire le prime due partite in diretta tv su Eurosport 2; la diretta streaming sarà integrale su eurosport.it e Discovery+, mentre Sky Go e DAZN seguiranno il canale lineare.

CALENDARIO LAVER CUP 2023 OGGI

sabato 23 settembre (orario italiano)

22.00 A. Rublev vs T. Fritz

a seguire C. Ruud vs T. Paul

4.00 H. Hurkacz vs F. Tiafoe

a seguire H. Hurkacz/G. Monfils vs F. Auger-Aliassime/B. Shelton

Foto: LaPresse