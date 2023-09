LIVE Inghilterra-Argentina 27-10, Mondiali rugby 2023 in DIRETTA: vittoria all’esordio per i britannici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.58 L’Inghilterra si impone all’esordio grazie a sei piazzati e tre drop di George Ford superando un’Argentina che non è stata in grado di sfruttare la superiorità numerica maturata in seguito all’espulsione di Curry nel primo tempo.

80′ FINISCE COSI’! INGHILTERRA-ARGENTINA 27-10.

79′ Alla fine arriva la meta dei Pumas con Rodrigo Bruni, c’è anche la trasformazione, Inghilterra-Argentina 27-10.

78′ Ultime avanzate dell’Argentina.

76′ Arriva il sesto piazzato su sei a bersaglio di George Ford, Inghilterra-Argentina 27-3.

74′ Touche Argentina che prova a salvare l’onore.

72′ Mischia per l’Inghilterra a metà campo a meno di dieci minuti dal termine.

70′ Tiene la linea inglese sull’avanzata argentina.

68′ Di nuovo a segno George Ford con il piazzato. Inghilterra-Argentina 24-3.

66′ Arriva il fallo dell’Argentina dopo l’apertura della maul inglese.

64′ Continua a spingere la squadra di Borthwick.

62′ Sbaglia Daly, possesso Argentina.

60′ Altro pallone recuperato dall’Inghilterra che andrà ancora per i pali.

57′ Altro piazzato di Ford, Inghilterra-Argentina 21-3.

54′ Non sbaglia George Ford, Inghilterra-Argentina 18-3.

52′ Calcio di punizione in favore dell’Inghilterra, Ford pronto ad andare di nuovo per i pali.

49′ L’Inghilterra è padrona del campo con i Pumas che almeno per ora stentano a reagire.

46′ Ford trova i pali incrementando il vantaggio inglese, Inghilterra-Argentina 15-3.

44′ Punizione in favore degli uomini di Borthwick.

42′ Mischia per l’Inghilterra.

22.08 Inizia il secondo tempo.

21.53 Nonostante l’uomo in meno per l’espulsione di Curry l’Inghilterra va al riposo con 9 punti vantaggio sull’Argentina grazie ai drop di un ispirato George Ford. A tra poco per il racconto del secondo tempo su OA Sport.

40′ FINISCE IL PRIMO TEMPO! INGHILTERRA-ARGENTINA 12-3.

38′ Mischia per l’Inghilterra.

36′ Ancora Ford, ancora con il drop, il terzo della sua serata, Inghilterra-Argentina 12-3.

34′ Ci prova anche Carreras con il drop ma senza trovare i pali.

32′ Altro drop do George Ford, stavolta da metà campo, Inghilterra-Argentina 9-3.

30′ Non trova i pali Daly con il calcio da 60 metri.

28′ Drop dalla lunga distanza di Ford che porta avanti gli inglesi, Inghilterra-Argentina 6-3

26′ Brutto calcio di Carreras, rimessa Inghilterra.

24′ Resiste la linea dell’Inghilterra sull’avanzata dei Pumas, recuperano il possesso gli uomini di Steve Borthwick.

22′ Ovale recuperato dall’Argentina a metà campo poi arriva il calcio in avanti di Chocobares.

20′ Il cartellino rosso sembra aver dato energie in più all’Inghilterra.

17′ Recupera l’ovale l’Inghilterra che risale.

14′ Possesso Argentina.

11′ L’INGHILTERRA RESTA IN 14! Cartellino rosso per Tom Curry.

10′ Ford trova i pali, Inghilterra-Argentina 3-3.

9′ Calcio di punizione in favore dell’Inghilterra.

7′ Stavolta non trova i pali Boffelli, ancora una volta dalla lunga distanza.

5′ Boffelli trova i pali da metà campo, Inghilterra-Argentina 0-3.

4′ Calcio di punizione in favore dell’Argentina.

1′ PARTITI!

20.59 E’ il momento di “Good save the King”.

20.58 Inno nazionale argentino.

20.57 Squadre in campo. ora sarà la volta degli inni nazionali.

20.55 Queste le formazioni:

Inghilterra: 15 Freddie Steward, 14 Jonny May, 13 Joe Marchant, 12 Manu Tuilagi, 11 Elliot Daly, 10 George Ford, 9 Alex Mitchell, 8 Ben Earl, 7 Tom Curry, 6 Courtney Lawes (C), 5 Ollie Chessum, 4 Maro Itoje, 3 Dan Cole, 2 Jamie George, 1 Ellis Genge

A disposizione: 16 Theo Dan, 17 Joe Marler, 18 Will Stuart, 19 George Martin, 20 Lewis Ludlam, 21 Danny Care, 22 Marcus Smith, 23 Ollie Lawrence

Argentina: 15 Juan Cruz Mallia, 14 Emiliano Boffelli, 13 Lucio Cinti, 12 Santiago Chocobares, 11 Mateo Carreras, 10 Santiago Carreras, 9 Gonzalo Bertranou, 8 Juan Matin Gonzalez, 7 Marcos Kremer, 6 Pablo Matera, 5 Tomas Lavanini, 4 Matias Alemanno, 3 Francisco Gomez Kodela, 2 Julian Montoya (C), 1 Thomas Gallo

A disposizione: 16 Agustín Creevy, 17 Joel Sclavi, 18 Eduardo Bello, 19 Guido Petti Pagadizabal, 20 Pedro Rubiolo, 21 Rodrigo Bruni, 22 Lautaro Bazan Velez, 23 Matías Moroni

20.50 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Inghilterra-Argentina, prima giornata del gruppo D della Coppa del Mondo di Rugby 2023.

Pumas e Leoni di Sua Maestà si ritrovano di fronte in Coppa del Mondo a distanza di 4 anni. Allora ad imporsi fu l’Inghilterra con un 39-10 che estromise di fatto l’Argentina dalla possibilità di accedere alla fase ad eliminazione diretta. Da allora le cose sono cambiate, se allora i britannici erano compagine ispirata che viveva un momento di esaltazione oggi sembra invece l’Argentina ad essere la squadra in rampa di lancio.

L’arrivo sulla panchina albi-celeste di Michael Cheika e Felipe Contepomi ha portato una ventata di aria fresca in grado di far funzionare decisamente meglio le cose. L’Inghilterra si presenta invece in Francia dopo degli ultimi risultati tutt’altro che soddisfacenti corredati da un gioco che stenta decisamente a decollare.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Inghilterra-Argentina, prima giornata del gruppo D della Coppa del Mondo di Rugby 2023. Si partirà alle ore 21.00 a Marsiglia, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

Foto: LivePhotoSport