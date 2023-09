LIVE Bolelli/Arnaldi-Galarneau/Pospisil 2-3, Italia-Canada 0-2 Coppa Davis in DIRETTA: break recuperato dai canadesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

30-15 Pospisil sbaglia una comoda volèe.

15-15 Servizio vincente di Arnaldi.

0-15 Risposta vincente di Galarneau.

2-3 Il Canada torna avanti nel primo set.

A-40 Eccezionale volèe di Pospisil che mette alle strette Bolelli.

40-40 Galarneau chiude a rete dopo l’ottima prima di Pospisil.

A-40 Eccellente pallonetto di Bolelli, che poi riesce a chiudere a rete.

40-40 Doppio fallo di Pospisil.

40-30 Altro ace di Pospisil.

30-30 Ace di Pospisil che rimedia allo svantaggio.

15-30 Servizio vincente di Pospisil.

0-30 Strepitosa risposta di rovescio di Arnaldi. Un capolavoro.

0-15 Arnaldi è attento a rete e riesce a chiudere a campo aperto.

2-2 Il Canada restituisce il break a zero.

0-40 Volèe perfetta di Pospisil e tre possibilità di controbreak per il Canada.

0-30 Bolelli mette in rete il dritto.

2-1 Altro game a zero ed arriva il break per gli azzurri!

0-40 Tre palle break per l’Italia.

0-30 Pospisil non controlla la volèe sul passante di Arnaldi.

0-15 Fantastica risposta di rovescio di Bolelli.

1-1 Servizio tenuto a zero da Arnaldi.

40-0 Eccellente chiusura a rete di Arnaldi.

30-0 Altro servizio vincente del ligure.

15-0 Servizio vincente di Arnaldi.

0-1 Bolelli non riesce a trovare il passante dopo la bella volèe di Pospisil.

40-15 In rete la risposta di Arnaldi.

30-15 Ace centrale di Pospisil.

15-15 Smash di Galarneau.

0-15 Subito doppio fallo di Pospisil.

20.15: Comincia il Canada a servire con Pospisil.

20.10: Ultime fasi del riscaldamento per le due coppie

20.06: In ogni caso è stata una prima giornata disastrosa per la squadra azzurra. Le polemiche prima dell’inizio di questa settimana di Davis sicuramente aumenteranno dopo questa prima giornata. La decisione di Sinner di rinunciare e anche la mancata convocazione di Fognini (con Vavassori infortunato) sono temi davvero molto caldi. La speranza è che almeno Bolelli ed Arnaldi riescano ad ottenere almeno un punto.

20.02: Vincere questo doppio è assolutamente importantissimo per la classifica dell’Italia. Una sconfitta per 3-0 contro il Canada metterebbe a fortissimo rischio la qualificazione alle finali, anche se dovranno comunque arrivare due vittorie contro Cile e Svezia.

20.00: Il Canada, invece, sceglie il veterano Vasek Pospisil, che giocherà in coppia con Alexis Galarneau, che è stato l’eroe canadese del primo singolare contro Lorenzo Sonego.

19.58: Il capitano azzurro Filippo Volandri ha scelto a sorpresa Matteo Arnaldi come compagno di Simone Bolelli. Per il nativo di Sanremo sarà l’esordio assoluto in Coppa Davis, forse anche un antipasto in vista del suo ingresso in singolare contro il Cile.

19.55: Seguite con noi la diretta del doppio tra Italia e Canada.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Bolelli/Arnaldi-Galarneau/Pospisil, doppio della sfida Italia-Canada di Coppa Davis.

Una giornata disastrosa per la squadra azzurra con le clamorose ed inaspettate sconfitte di Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti nei due singolari. Sotto per 2-0 l’Italia ora è assolutamente costretta a vincere il doppio per non trovarsi in una situazione di classifica davvero disastrosa.

Perdere anche solo per 2-1 la sfida con il Canada può essere importante in vista di un arrivo a pari punti, anche se le sfide con Cile e Svezia andranno assolutamente vinte. Vincere il doppio diventa dunque importantissimo per la squadra di Filippo Volandri.

Sicuramente spicca la scelta di Matteo Arnaldi che farà il suo esordio ufficiale in Coppa Davis in un doppio mai visto insieme a Simone Bolelli. Confermata, invece, la coppia canadese. Vedremo se l’euforia del ligure e l’esperienza del bolognese serviranno per vincere almeno un match quest’oggi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match Bolelli/Arnaldi-Galarneau/Pospisil, doppio della sfida Italia-Canada di Coppa Davis: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita è in programma come terzo match dopo i due singolari, che iniziano alle 15. Buon divertimento!

FOTO: LaPresse