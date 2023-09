LIVE Atletica, Meeting Rovereto 2023 in DIRETTA: Zane Weir si impone su Leonardo Fabbri nel peso, vittorie per Andy Diaz nel triplo e Catalin Tecuceanu sugli 800

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.55 Saranno i 3000 metri maschili a chiudere il meeting.

21.53 Completano il podio gli spagnoli Javier Miron (1’45″29) e Mohamed Attaoui (1’45″70).

21.52 CATALIN TECUCEANU! Gara condotta praticamente sempre in testa dall’azzurro che vince in 1’45″25.

21.50 Al via gli 800 maschili.

21.48 La kenyana Vivian Chebet Kiprotich vince gli 800 in 1’59″56 davanti all’azzurra Eloisa Coiro (1’59″90). Terza Noelie Yarigo (Benin) in 1’59″97.

21.46 Chiude con un nullo Andy Diaz nel triplo, l’italo-cubano della Libertas Livorno conquista la gara con il 17.03 trovato in apertura, secondo Andrea Dallavalle (16.61), terzp il finlandese Simo Lipsanen (16.33).

21.43 Al via gli 800 femminili.

21.41 Partito l’ultimo turno di salti nel triplo.

21.38 Il programma della pista si chiuderà con 800 maschili e femminili e 3000 metri maschili.

21.35 Vince il senegalese Louis Francois Mendy in 13″40 davanti al cubano Iribarne (13″49). L’azzurro Hassane Fofana è terzo in 13″52.

21.33 Al via i 110 ostacoli: Hrelja (Svezia), Fofana (Italia), Britt, Dickson (Usa), Iribarne (Cuba), Bennett, Levy (Giamaica), Mendy (Senegal).

21.32 Si è chiuso l’alto maschile, questo il podio: 1. Gale (Regno Unito) 2.23, 2. Rivera (Messico) 2.23, 3. Shinno (Giappone) 2.20.

21.29 Questa la situazione del triplo dopo quattro salti: 1. Diaz Hernandez (Italia) 17.03, 2. Dallavalle (Italia) 16.61, 3. Lipsanen (Finlandia) 16.33.

21.26 Si chiude anche il peso maschile con la vittoria di Zane Weir (21.88) davanti a Leonardo Fabbri (21.35). Terzo lo statunitense Joe Kovacs con il 21.34 dell’ultimo tentativo.

21.23 Questo il podio dell’asta femminile: 1. Caudery (Regno Unito) 4.58, 2. Moser (Svizzera) 4.52, 3. Molinarolo (Italia) 4.45.

21.20 Vince il giamaicano Oblique Seville in 10″00 davanti al kenyano Ferdinand Omanyala (10″15). Terzo il francese Mouhamadou Fall (10″22). Samuele Ceccarelli perde un appoggio in partenza poi si lascia andare chiudendo ottavo in 11″13.

21.17 Partenza falsa.

21.15 Al via i 100 metri maschili.

21.13 La giamaicana Morrison vince i 100 metri in 11″00 (nuovo record del meeting). Seconda la statunitense Terry (11″06), terza la gambiana Bass in 11″08, l’azzurra Zaynab Dosso è quarta in 11″18.

21.10 16.61 per Dallavalle al terzo tentativo nel triplo, l’azzurro si porta al secondo posto alle spalle di Andy Diaz.

21.08 Tra poco al via i 100 metri al maschile: Watson, Seville, Campbell (Giamaica), Smith, Carnes (Usa), Omanyala (Kenya), Fall (Francia), Ceccarelli (Italia).

21.05 Questa la situazione del peso a metà gara: 1. Weir (Italia) 21.45, 2. Fabbri (Italia) 21.35, 3. Kovacs (Usa) 20.54.

21.02 Il giamaicano McDonald vince i 400 in 45″46 davanti al tedesco Sanders (45″53) e al sudafricano Nene (45″69).

21.00 17.03 per Andy Diaz Hernandez al primo tentativo nel triplo, l’italo-cubano si porta subito in testa.

20.58 La britannica Nielsen vince i 400 in 51″51 davanti alla francese Brossier (51″76) e ad Alice Mangione che è terza in 52″27.

20.55 Al secondo tentativo nel peso si migliora Zane Weir che con 21.41 consolida la prima posizione.

20.52 Al via i 400 femminili.

20.49 Leonardo Fabbri apre con un 21.32 la propria serata mettendosi alle spalle di Weir. Nullo per lo statunitense Joe Kovacs.

20.46 L’etiope Wubrist Aschal vince i 3000 metri in 8’44″13 davanti all’irlandese Sophie O’Sullivan (8’44″72). Terza Amy-eloise Markovc in 8’45″23.

20.43 21.34 per Zane Weir al primo tentativo nel peso, tocca a Leonardo Fabbri.

20.40 Al via il triplo maschile: Giuliani, Dallavalle, Diaz Hernandez (Italia), Luxa (Slovenia), Bright-Davies (Regno Unito), Hess (Germania), Torrijos (Spagna), Faye (Senegal), Lipsanen (Finlandia).

20.37 Tra poco i primi lanci di Zane Weir e Leonardo Fabbri nel triplo.

20.34 E’ la kenyana Lucy Mawia a fare l’andatura.

20.31 Partiti i 3000 femminili.

20.28 Il programma della pista proseguirà con i 3000 metri femminili.

20.25 Tra poco al via una gara del peso maschile di assoluto livello: Del Gatto, Weir, Fabbri (Italia), Bayer (Germania), Belo (Portogallo), Toader (Romania), Lincoln (Regno Unito), Campbell (Giamaica), Kovacs (Usa).

20.22 Vince l’irlandese Lavin in 12″76 davanti alla giamaicana Brown (12″85) e alla statunitense Brooks (12″91). L’azzurra Giada Carmassi è quinta in 13″44.

20.21 Partenza falsa sui 100 ostacoli.

20.18 Nell’asta errore per Elisa Molinarolo a 4.35 dopo aver superato 4.25 al primo tentativo.

20.15 Al via i 100 ostacoli: Verlin (Estonia), Toth (Ungheria), Lavin (Irlanda), Brooks, Hughes (Usa), Brown (Giamaica), Christofi (Cipro), Carmassi (Italia).

20.12 Ottavia Cestonaro chiude dunque quarta con il 13.99 del terzo tentativo, l’azzurra sarà nuovamente in pedana mercoledì a Bruxelles nella penultima tappa di Diamond League.

20.09 Passano tutte le migliori si conclude dunque la gara, questo il podio: 1. Ricketts (Giamaica) 14.92, 2. Lafond (Dominica) 14.67, 3. Kilty (Lituania) 14.04

20.07 Ultimo salto di serata per Ottavia Cestonaro.

20.04 Tra poco al via anche il salto in alto maschile.

20.01 L’azzurra decide di passare.

19.59 Ottavia Cestonaro in pedana per il quinto tentativo.

19.56 Ricketts e Lafond passano, si prosegue con il quinto turno di salti.

19.53 13.87 per Ottavia Cestonaro che non si migliora ma resta salda al terzo posto dopo il quarto tentativo.

19.50 Questa la situazione del triplo a metà gara: 1. Ricketts (Giamaica) 14.92, 2. Lafond (Dominica) 14.67, 3. Cestonaro (Italia) 13.99.

19.47 Non si migliorano Thea Lafond e Shanieka Ricketts al terzo tentativo nel triplo.

19.44 Nel frattempo è iniziato anche il salto con l’asta femminile che vedrà la neo-finalista mondiale Elisa Molinarolo.

19.41 13.99 per l’azzurra che si migliora consolidando la terza posizione.

19.38 Tocca di nuovo ad Ottavia Cestonaro.

19.35 Nulli per Purtsa, Kilty e Guillame al terzo tentativo.

19.32 RICKETTS! Risponde la giamaicana che dopo il 14.57 iniziale trova un 14.92 che la riporta in prima piazza.

19.30 THEA LAFOND! 14.67 per la dominicana che va davanti.

19.28 13.48 per l’azzurra che resta seconda.

19.27 Ottavia Cestonaro torna in pedana per il secondo salto.

10.25 13.85 al secondo tentativo per la lituana Kilty che sale in terza piazza provvisoria.

19.22 SHANIEKA RICKETSS! La giamaicana apre con un roboante 14.57 che chiude il primo giro di salti.

19.20 L’azzurra Ottavia Cestonaro apre con un 13.91 che la porta al comando.

19.17 Nullo per Kilty.

19.15 Tocca alla lituana Dovile Guilty.

19.12 13.35 per Guillame che va in testa.

19.09 La prossima in pedana sarà la francese Ilionis Guillame.

19.06 13.21 per la tedesca Maria Purtsa.

19.03 La belga Masson apre con un 13.13.

19.00 Queste le tripliste al via: Masson (Belgio), Purtsa (Germania), Kilty, Griksaite (Lituania), Guillame (Francia), Usoro (Nigeria), Cestonaro (Italia), Lafond (Dominica), Ricketts (Giamaica).

18.55 Il programma dei big scatterà alle 19.00 con il salto triplo femminile, di seguito i riferimenti cronologici degli eventi della serata:

19.00 Salto triplo (femminile)

19.40 Salto con l’asta (femminile)

20.10 Salto in alto (maschile)

20.25 100 ostacoli

20.30 Getto del peso (maschile)

20.35 3000 metri (femminile)

20.40 Salto triplo (maschile)

20.50 400 metri (femminile)

20.55 400 metri (maschile)

21.05 100 metri (femminile)

21.15 100 metri (maschile)

21.25 110 ostacoli

21.35 800 metri (femminile)

21.45 800 metri (maschile)

21.50 3000 metri (maschile)

18.50 Sarà una piccola parata di stelle quella che andrà in scena in Trentino, con quattro campioni del mondo e tre campioni olimpici in carica. Ci sarà poi ovviamente tanto azzurro a partire da Samuele Ceccarelli che sarà di scena sui 100, spazio poi alla pedana del peso dove Zane Weir e il fresco argento iridato Leonardo Fabbri andranno a caccia di nuove bordate. Presenti anche Catalin Tecuceanu sugli 800 e Tobia Bocchi con Andy Diaz Hernandez nel triplo.

18.45 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale del “Palio della Quercia” 2023.

Foto: COLOMBO/FIDAL