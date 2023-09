L’Eroica 2023: quando inizia, orari, percorso, dove vederla in tv e streaming

L’Eroica 2023 andrà in scena tra sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre. Gaiole in Chianti si appresta ad accogliere migliaia di ciclisti, desiderosi di correre la 26ma edizione di una kermesse che celebra il ciclismo degli albori. Sabato prenderanno il via gli atleti iscritti ai due percorsi più lunghi: l’Eroico con 212 km di cui 145 su strade bianche e 4000 metri di dislivello; il Crete Senesi da 132 km di cui 72 su sterrato e 2200 metri di dislivello. Si utilizzeranno biciclette storiche, i più eroici saranno in sella a mezzi costruiti prima del 1930.

Domenica spazio a chi ha meno chilometri nelle gambe: 106 km per il percorso Val D’Arbia, 81 km per il percorso Gallo Nero, 46 km per la passeggiata Valle del Chianti. In questo caso si impiegheranno biciclette costruite prima del 1987, accomunate da tre caratteristiche fondamentali: fili dei freni esterni, cambio al tubo obliquo, pedali liberi o con le gabbiette. Tante grandi stelle del passato saranno ai blocchi di partenza tra cui Beppe Saronni, Giovanbattista Baronchelli, Alessandro Ballan, Mary Cressari, Edita Pucinskaite, Gilberto Simoni, Mario Beccia, Simone Fraccaro, Roberto Poggiali, Davide Cassani e Michał Kwiatkowski.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming de L’Eroica 2023. L’Eroica 2023 avrà una copertura televisiva: domenica 1° ottobre, infatti, è previsto un passaggio su Rai 3 dalle ore 09.00 alle ore 09.40 e poi a seguire la trasmissione si trasferirà su RaiSportHD fino alle ore 12.00.

CALENDARIO L’EROICA 2023

Sabato 30 settembre

Ore 04.30 L’Eroica, percorso 209 km con biciclette antecedenti il 1930

Ore 05.00 L’Eroica, percorso 209 km

Ore 06.00 L’Eroica, percorso 135 km

Domenica 1° ottobre

Ore 07.00 L’Eroica, percorso 106 km

Ore 08.00 L’Eroica, percorso 81 km

Ore 08.00 L’Eroica, percorso 46 km

PROGRAMMA L’EROICA 2023: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Domenica 1° ottobre

Diretta tv: Rai 3 dalle ore 09.00 alle ore 09.40 e a seguire su RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 09.00, gratis.

Foto: Lapresse (immagine di repertorio, non è ritratto un tratto di percorso de L’Eroica)