Leonardo Fioravanti tra surf e golf: “Spero di portare tanta gente a surfare con me! Ryder Cup? I fairway stretti aiuteranno l’Europa”

C’è una cosa che accomuna Leonardo Fioravanti, il maggiore dei surfisti italiani che sarà di gran scena anche a Parigi 2024, e la stella massima della storia del basket, Michael Jordan. Come His Airness, ogni volta che poteva, andava a giocare a golf, così anche il romano è un tale appassionato da concedersi molto spesso un giro tra i green in notevole abbondanza. Naturale, dunque, vederlo a Roma per l’All Star Match al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio.

In primis, Fioravanti, nella sua Roma, esprime un pronostico estremamente dettagliato, da fine conoscitore, sulla Ryder Cup: “E’ una bellissima sfida. Vedendo che tanti fairway sono molto stretti, questo aiuterà molto gli europei. Sono più abituati a giocare in campi più simili a questo. Sarà una bellissima sfida, gli americani hanno un team d campioni. L’Europa ha un team molto unito, sarà bellissimo”

E, riferendosi anche al fatto che ci sono le Olimpiadi in avvicinamento, in cui tanto il surf quanto il golf coesisteranno, e lui sarà tra i grandi protagonisti della prima disciplina, afferma: “Il mio sport è il surf, però essere qui alla Ryder Cup è una bellissima esperienza. Spero di portare tanta gente a surfare con me!”

Fioravanti, peraltro, è stato tra i primi nomi importanti a guadagnarsi il pass per Parigi 2024: ci è riuscito lo scorso 18 luglio. Se a Tokyo era entrato praticamente all’ultimo, stavolta lo fa senza patemi e con tantissima voglia di far vedere quanto è stata grande la sua crescita.

Foto: LaPresse