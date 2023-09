Lecce-Napoli, dove vederla su Sky e DAZN? Canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

Si torna subito a parlare di calcio di Serie A. Il turno infrasettimanale è appena partito, ma il weekend vedrà nuovamente protagonista il nostro campionato con la settima giornata. Si apre domani pomeriggio alle 15.00 al Via del Mare con la sfida tra Lecce e Napoli, entrambe appaiate a 11 punti in classifica.

Punteggio sorprendente per i pugliesi, che con D’Aversa alla guida sono diventati una squadra più pragmatica e solida rispetto allo scorso anno, con Pantaleo Corvino che sembra aver pescato un altro paio di giocatori da applausi come Krstovic, Almqvist e Ramadani. Il ko con la Juventus non ha sicuramente inficiato sulla fiducia dei giallorossi.

Di fronte ci saranno però i campioni d’Italia, che sperano di mettersi alle spalle il periodo di eccessiva maretta dovuta al gioco non proprio scintillante che ha messo immediatamente sulle spine Rudi Garcia e le querelle Osimhen, tra litigio con l’allenatore a Bologna e rabbia social. Il netto 4-1 sull’Udinese può essere la medicina giusta, con un Napoli tornato finalmente vicino a quanto visto lo scorso anno.

Il match tra Lecce e Napoli, in programma al Via del Mare, si giocherà sabato 30 settembre alle ore 15.00, come match di apertura della settima giornata di campionato. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva dalle telecamere di DAZN; per chi dispone dell’abbonamento sia alla piattaforma streaming che a Sky Sport, potrà guardare l’evento su Sky Zona DAZN, canale 214 di Sky.

LECCE-NAPOLI, IL PROGRAMMA

sabato 30 settembre

15.00 Lecce-Napoli – diretta streaming su DAZN

LECCE-NAPOLI, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Zona DAZN (214 Sky, per possessori abbonamento Sky e DAZN(

Diretta streaming: DAZN

