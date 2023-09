Lazio-Atletico Madrid Champions League: squalificati, infortunati, diffidati. Chi non puÃ² giocare questa sera

La Lazio torna in Champions League dopo due stagioni di assenza. La squadra di Maurizio Sarri non sta vivendo un gran momento in campionato con soli tre punti conquistati, ma vuole provare a dare una svolta alla propria stagione con il debutto in Europa, fra le mura amiche contro l’Atletico Madrid della vecchia conoscenza Diego Simeone.

Solo un dubbio al momento per Maurizio Sarri, con Elseid Hysaj che ha accusato un problema all’occhio durante il match con la Juventus venendo sostituito nell’intervallo. Biancoazzurri aperti a più soluzioni, con uno tra Luca Pellegrini e Lazzari a prendere il suo posto e Marusic che si sposterebbe a destra o a sinistra a seconda di chi venisse scelto. Solito ballottaggio a metà campo tra Guendouzi e Kamada, per il resto tutti a disposizione.

Per i Colchoneros tanti problemi di formazione. Gimenez è appena tornato disponibile dopo la frattura alla tibia patita in luglio, ma sono tante le assenze in rosa: non convocati per la trasferta di Roma Reinildo, Memphis Depay, Soyuncu, Rodrigo De Paul e Thomas Lemar, che ha appena patito la rottura del tendine d’Achille. Simeone potrebbe dunque riaffidarsi al 3-5-2, con Witsel impiegato da braccetto di destra ed un centrocampo totalmente da reinventare.

LAZIO-ATLETICO MADRID, LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni All. Sarri

Infortunati: –

Squalificati: –

Diffidati: –

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Hermoso, Savic; Molina, Llorente, Barrios, Saul, Samuel Lino; Griezmann, Morata All. Simeone

Infortunati: Depay, Soyuncu, De Paul, Reinildo, Lemar

Squalificati: –

Diffidati: –

Foto: LaPresse