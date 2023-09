Karate, Premier League Dublino 2023: l’Italia parte conquistando l’accesso a ben 7 finali per il bronzo

Buone notizie per l’Italia dalla prima giornata della tappa di Dublino (Irlanda) valevole per la Premier League di karate 2023. L’ultimo appuntamento stagionale si apre con ben sette finali per la medaglia di bronzo conquistate dai karateka azzurri. Si tratta di Veronica Brunori, Sirya Mancinelli, Angelo Crescenzo, Luca Maresca, Gianluca De Vivo, Lorenzo Pietromarchi e Joseph Rossi.

Nel kumitè 55kg Syria Mancinelli ha concluso un percorso di alto livello culminato con il successo nei quarti di finale contro la croata Hasani, prima di fermarsi in semifinale contro l’ucraina Terliuga. A questo punto la nostra portacolori sfiderà l’indonesiana Agung nella finale di consolazione.

Nella stessa categoria Veronica Brunori ha concluso la sua giornata ai quarti contro la giapponese Nakamura che ha poi conquistato l’approdo alla finale. L’azzurra, ripescata, se la vedrà con l’altra giapponese Shima Airi nella finale per il terzo posto.

Passiamo al comparto maschile. Nei 60 kg il formidabile Angelo Crescenzo si è fermato ai quarti contro il francese Meziane (che è andato poi in finale). Il karateka campano affronterà il greco Xenos per la medaglia di bronzo. Stesso obiettivo nei 67 kg, ma in questo caso il bronzo è già garantito, dato che vedremo il derby italiano tra Luca Maresca e Gianluca De Vivo.

Infine, nei 75 kg, sono arrivate altre due finali per il bronzo per Lorenzo Pietromarchi e Joseph Rossi. Il primo ha perso ai quarti di finale contro il francese Verthon con il punteggio di 8-7, mentre il secondo ha ceduto al giordano Masarweh per 4-0.

