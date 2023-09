Judo, Europei Junior 2023: Georgia oro nella prova a squadre, Italia eliminata agli ottavi

Si chiude senza un acuto nell’ultima giornata il miglior Campionato Europeo Junior azzurro di sempre, andato in scena sui tatami di Den Haag (L’Aia) nei Paesi Bassi. L’Italia, come spesso accade nei grandi eventi internazionali giovanili e senior, ha infatti mancato l’appuntamento con il podio nella prova a squadre miste (format presente alle Olimpiadi da Tokyo 2021) di fine manifestazione.

La selezione tricolore, dopo aver vinto il medagliere della rassegna continentale Under 21 con un bottino record di 5 ori (7 le medaglie complessive, come nell’ultima edizione di Praga), è uscita di scena al primo turno nel Mixed Team Event contro l’Ucraina perdendo quindi la possibilità di accedere ai quarti e garantirsi come minimo i ripescaggi per il bronzo.

Gli Azzurri hanno perso quattro incontri su cinque, con l’unico punto della serie che è stato conquistato nei +90 kg dal fresco campione europeo juniores (dei -100 kg) Jean Carletti contro Kariim Nuriiev. Niente da fare per Claudia Sperotti (-70 kg), Andrea Raffaeli (-90 kg), Tiziana Marini (+70 kg) ed Emma Stoppari (-57 kg), con il team ucraino che ha avuto la meglio per 4-1.

La Georgia ha ottenuto la medaglia d’oro battendo 4-1 in finale i padroni di casa dell’Olanda, mentre Portogallo e Francia hanno occupato il terzo gradino del podio regolando rispettivamente Germania (4-3) e Azerbaigian (4-2) nelle finaline.

Foto: EJU