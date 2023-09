Jannik Sinner non giocherÃ  in Coppa Davis? Le parole di Volandri sono piÃ¹ di un indizio

Un ripensamento? Sembrerebbe di sì. Jannik Sinner aveva annunciato, dopo la sconfitta negli ottavi di finale degli US Open 2023 contro Alexander Zverev, che avrebbe disputato a Bologna la fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2023. Tuttavia, molto probabilmente non ci sarà.

L’Italia, inserita nel Gruppo A, giocherà alla Unipol Arena contro Canada, Cile e Svezia. Mercoledì 13 settembre alle ore 15, gli azzurri di Capitan Filippo Volandri avranno subito l’occasione di prendersi una rivincita sulla formazione nordamericana che lo scorso anno si impose in semifinale, prima di travolgere in finale l’Australia e conquistare la competizione a squadre più famosa e prestigiosa del tennis.

Sarà però un Canada privo di Felix Auger-Aliassime e con Denis Shapovalov reduce da un lungo stop. Dopo la selezione canadese, la squadra italiana tornerà in campo venerdì 15 alle ore 15 per affrontare il Cile, per poi chiudere domenica 17 (sempre alle 15) contro la Svezia. Le prime due classificate di ciascun gruppo si qualificheranno per le Final Eight,

Programma e precedenti del Gruppo A di Bologna

• Martedì 12, ore 15: Svezia vs Cile (precedenti in Davis 5-1)

• Mercoledì 13, ore 15: Canada vs Italia (precedenti in Davis 3-0)

• Giovedì 14, ore 15: Canada vs Svezia (precedenti in Davis 0-2)

• Venerdì 15, ore 15: Italia vs Cile (precedenti in Davis 6-0)

• Sabato 16, ore 15: Canada vs Cile (precedenti in Davis 5-4)

• Domenica 17, ore 15: Italia vs Svezia (precedenti in Davis 12-9)

Sinner, però, non dovrebbe esserci. Le conseguenze fisiche ed emotive della sconfitta contro Zverev (match di quasi 5 ore) avrebbero portato a questo cambio di rotta. In attesa di un comunicato ufficiale, ci sono le dichiarazioni riportate sul sito di SuperTennis di Volandri che danno il quadro della situazione.

“Jannik ha concluso con Zverev un match estremamente fisico ed intenso. La cosa più importante ora è che Jannik si riprenda. Questo richiede tempo, perciò ha bisogno di riposare e recuperare. Solo il suo corpo può dargli una risposta. Noi siamo in contatto con lui e aspettiamo che ci dia aggiornamenti, consapevoli però di avere comunque una squadra all’altezza del compito che ci attende a Bologna“, le parole dell’ex tennista toscano.

Un forfait che non sarebbe il primo della serie, ricordando la rinuncia alle Finali di Davis dell’anno passato, dopo l’infortunio a Parigi-Bercy, e alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021, con l’inserimento last minute di Lorenzo Musetti non senza polemiche. Un’assenza (eventuale) che può far storcere il naso, considerata l’altra assai probabile defezione di Matteo Berrettini.

Il romano, costretto al ritiro nel corso del match di secondo turno degli US Open 2023 contro il francese Arthur Rinderknech (infortunio alla caviglia), non potrà dare il suo contributo. “Non vedeva l’ora di venire a giocare in Davis, era entusiasta. Anche lui, però, ora deve pensare a recuperare“, le dichiarazioni di Volandri. Da capire a questo punto come il capitano non giocatore si muoverà. Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi sono gli indiziati.

Foto: LaPresse