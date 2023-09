Italia-Uruguay, Mondiali rugby 2023: programma, orario, tv, streaming

Tutto pronto per la seconda partita della Nazionale italiana di rugby ai Mondiali in corso di svolgimento in Francia. Dopo l’ottimo esordio contro la Namibia la squadra guidata da Kieran Crowley vuole continuare a stupire. Gli azzurri se la vedranno dopodomani contro l’Uruguay: obiettivo ovviamente ancora la vittoria con bonus.

La sfida tra Italia e Uruguay è in programma mercoledì 20 settembre alle ore 17.45 allo Stade de Nice di Nizza. La diretta TV sarà disponibile su Rai 2 HD e su Sky Sport Arena (canale 204). La diretta streaming sarà invece garantita da SkyGO, Now TV e Raiplay.

Andiamo a scoprire il programma nel dettaglio.

MONDIALI RUGBY 2023

Gruppo A

Seconda giornata

Mercoledì 20 settembre

17.45 Italia-Uruguay

PROGRAMMA ITALIA-URUGUAY, RUGBY: DOVE SEGUIRE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai 2, Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV e Raiplay

Foto: Lapresse