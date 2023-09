Calendario Superbike, GP Aragon 2023: programma, orari, tv, streaming

Dopo una settimana di pausa, torna l’appuntamento con il Mondiale superbike 2023: da Magny-Cours, in Francia, si vola ad Aragon, in Spagna, per quella che sarà la terzultima tappa della stagione.

Classifica piloti che è quasi già decisa: difficilmente infatti Toprak Razgatlioglu riuscirà a rimontare i 57 punti di svantaggio nei confronti di Alvaro Bautista. Lo spagnolo della Ducati ha costruito gran parte di questo gap nella prima parte della stagione, salvo subire nelle ultime gare la reazione del turco, che ha vinto Superpole race e gara-1 anche in Francia. Per tenere aperto il Mondiale e mettere pepe agli ultimi due Gran Premi, ci vorrebbe uno, se non due errori di Bautista.

Per gli italiani l’obiettivo è cercare di salire sul podio. Nell’ultimo fine settimana ci è riuscito Michael Ruben Rinaldi in gara-1, salvo essere steso nella Superpole Race da Alvaro Bautista. Andrea Locatelli occupa il quarto posto nella classifica piloti e subito dietro ci sono Axel Bassani e Danilo Petrucci.

Il weekend del Gran Premio di Aragon 2023 di superbike da venerdì 22 settembre a domenica 24 settembre sarà disponibile integralmente tra Sky Sport Max (205), che trasmetterà le FP1, e Sky Sport MotoGP (208), per tutte le altre sessioni, e le due gare anche su Sky Sport Uno (201). Su TV8 in chiaro verranno trasmesse gara-1 e gara-2.

PROGRAMMA GP ARAGON SBK

Venerdì 22 settembre

Ore 10.30-11.15 Prove libere 1

Ore 15.00-15.45 Prove libere 2

Sabato 23 settembre

Ore 9.00-9.30 Prove libere 3

Ore 11.10-11.25 Superpole

Ore 14.00 gara-1

Domenica 24 settembre

Ore 9.00-9.15 warm-up

Ore 11.00 Superpole race

Ore 14.00 gara-2

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA SBK: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (eccetto le FP1), Sky Sport Max (per le FP1) Sky Sport Uno (per gara-1 e gara-2), TV8 (in chiaro per gara-1 e gara-2)

Diretta streaming: NOW, Sky Go e TV8.it (per gara-1 e gara-2)

Diretta Live: OA Sport

Foto: Live Photo Sport