Italia-Ucraina: squalificati, infortunati, diffidati. Chi non puÃ² giocare questa sera

L’Italia necessita dei tre punti per poter puntare alla qualificazione diretta ai prossimi Europei di Germania nel 2024. La selezione di Luciano Spalletti sarà impegnata questa sera contro l’Ucraina a Milano, ma dovrà fare a meno di più di un elemento, a causa dei tanti acciacchi degli ultimi giorni.

In una settimana, il tecnico di Certaldo ha dovuto registrare difatti quattro forfait. I primi due sono arrivati prima del match con la Macedonia del Nord, con Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini che hanno patito due differenti fastidi muscolari dovendo dunque abbandonare anzitempo il ritiro di Coverciano.

Ma, poiché le brutte notizie non arrivano mai da sole, a Skojpe si sono aggiunti altri due acciaccati alla lista. Sia Matteo Politano che Gianluca Mancini hanno dovuto alzare bandiera bianca durante il match in terra macedone, andando dunque ad accorciare ancora di più le rotazioni a disposizione di Spalletti. Che è corso ai ripari solo dopo il ko dell’ala del Napoli, al suo posto chiamato in extremis Riccardo Orsolini.

Nessuna assenza invece nelle fila dell’Ucraina, che avrà a disposizione tutta la rosa per poter provare a fare risultato questa sera.

