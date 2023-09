Italia-Ucraina, quando la prossima partita? Programma, orario, tv, streaming

Dopo il match con la Macedonia del Nord, l’Italia di Luciano Spalletti è chiamata immediatamente al secondo match ufficiale del suo ciclo. Gli azzurri tornano nel Bel Paese per affrontare l’Ucraina, in una sfida che si preannuncia cruciale per il destino del gruppo C nelle qualificazioni ai prossimi Europei che si svolgeranno nell’estate 2024 in Germania.

La selezione di Rebrov è uscita con un pareggio dalla sfida contro l’Inghilterra, salendo dunque a sette punti nel raggruppamento. Gli azzurri sono chiamati ad un successo per tenere vive le speranze di agganciare il secondo posto occupato al momento proprio dagli ucraini dopo il beffardo pareggio contro la Macedonia del Nord.

Il match tra Italia ed Ucraina verrà disputato il prossimo 12 settembre, martedì, alle 20.45 allo stadio Meazza di Milano. La sfida verrà trasmessa in diretta esclusiva su Rai Uno ed in streaming su RaiPlay, mentre OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dei novanta minuti.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

Giovedì 12 settembre

Ore 20.45 Italia-Ucraina

ITALIA-UCRAINA, QUALIFICAZIONI EURO 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai1

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse