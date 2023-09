Italia-Polonia, Finale Europei volley 2023: programma in chiaro, orario, tv, streaming

L’Italia affronterà la Polonia nella Finale degli Europei 2023 di volley maschile. L’appuntamento è per sabato 16 settembre (ore 21.15) al PalaEur di Roma. La nostra Nazionale tornerà in campo nella Capitale, abbracciata dal calore del proprio pubblico tra cui ci sarà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e andrà a caccia dell’ottavo titolo continentale della propria storia. I Campioni del Mondo e d’Europa proveranno a confermarsi sul trono, fronteggiando i biancorossi nel remake dell’ultima finale iridata.

L’atto conclusivo degli Europei 2023 si preannuncia altamente equilibrato, appassionante e avvincente. Le migliori due formazioni del Vecchio Continente si fronteggeranno a viso aperto per la conquista del titolo. La Polonia ha battuto in rimonta la Slovenia per 3-1 e si è guadagnata il diritto di andare a caccia del secondo titolo della propria storia. I biancorossi, che si sono laureati Campioni d’Europa soltanto una volta (nel 2009), incroceranno l’Italia, proprio come nell’atto conclusivo dei Mondiali 2022.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Finale degli Europei 2023 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali della Rai e di Sky (palinsesti dettagliati da definire); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-POLONIA, FINALE EUROPEI VOLLEY 2023

Sabato 16 settembre

Ore 21.15 Italia vs Polonia

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2*, gratis e in chiaro; canali Sky Sport, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

*NB: il palinsesto potrebbe subire modifiche.

Foto: Photo LiveMedia/Domenico Cippitelli