Italia-Macedonia del Nord, qualificazioni Europei 2024: quando si gioca: data, programma, orario d’inizio, tv e streaming

Chiuso il terzo turno del campionato di Serie A, ora è tempo di Nazionali. Si riparte con le qualificazioni ai prossimi Europei che si svolgeranno in Germania nel 2024 e, tra le altre, ci sarà anche l’Italia, che vivrà il debutto di Luciano Spalletti in panchina: per il tecnico di Certaldo il primo impegno sarà alla Philipp II Arena di Skopje contro la Macedonia del Nord.

Gli azzurri al momento si ritrovano al terzo posto nel girone con soli tre punti conquistati, frutto del successo striminzito contro Malta lo scorso 26 marzo. L’allenatore fresco scudettato con il Napoli dovrà dare una rinfrescata alla manovra offensiva degli azzurri per poter conquistare tre punti e presentarsi al match con l’Ucraina possibilmente a pari punti (confidando nel ko della selezione di Rebrov contro l’Inghilterra), rendendo la sfida un vero e proprio scontro diretto.

L’Italia dovrà fare i conti anche con gli spettri del 24 marzo 2022, quando alla Favorita di Palermo gli azzurri mancarono la qualificazione alla finale playoff per accedere ai Mondiali in Qatar. Fu Aleksandar Trajkovski a firmare la disfatta nel finale, l’ex rosanero rappresenta uno dei giocatori più dotati della selezione assieme ad Enis Bardhi del Trabzonspor e alla conoscenza italiana Eljif Elmas, ‘dodicesimo uomo’ del Napoli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Macedonia del Nord-Italia, match valido per le Qualificazioni a Euro 2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play. Non mancherà, infine, la diretta live testuale di OA Sport.

CALENDARIO MACEDONIA DEL NORD-ITALIA (9 SETTEMBRE)

Sabato 9 settembre

Ore 20.45 Macedonia del Nord-Italia – Diretta tv su Rai 1. Diretta streaming su Rai Play. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA MACEDONIA DEL NORD-ITALIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1.

Rai 1. Diretta streaming: Rai Play.

Rai Play. Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse