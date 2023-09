Italia-Corea del Sud oggi in tv, Preolimpico volley femminile 2023: orario, programma, streaming, possibili sestetti

Oggi sabato 16 settembre (ore 20.45) si gioca Italia-Corea del Sud, match valido per il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley femminile. La nostra Nazionale scenderà in campo a Lodz (Polonia) per fronteggiare la compagine asiatica nel primo incontro del round robin: si tratta della prima di sette partite delle azzurre, che andranno a caccia di uno dei due pass a disposizione per i Giochi. L’esordio è subito ostico contro un’avversaria che si distingue per il suo gioco difensivo, anche se negli ultimi anni è calata nel proprio rendimento.

L’Italia tornerà in campo dopo i deludenti Europei conclusi al quarto posto e la missione sarà ancora più complicata perché si dovrà fare a meno della palleggiatrice titolare (Alessia Orro) e perché mancherà anche la bomber Paola Egonu per scelta personale, dopo aver ricoperto il ruolo di panchina di lusso durante l’ultima rassegna continentale. Assenti anche le veterane Monica De Gennaro, Cristina Chirichella, Caterina Bosetti, frutto di un rapporto sempre più logoro con il CT Davide Mazzanti.

In cabina di regia ci sarà Francesca Bosio con Ekaterina Antropova opposto, Myriam Sylla ed Elena Pietrini le schiacciatrici, Anna Danesi e Marina Lubian al centro, Eleonora Fersino il libero. L’Italia deve vincere e replicarsi anche domani sera contro la Slovenia, in modo da avvicinarsi con più ottimismo al match cruciale contro la Thailandia.

Di seguito il calendario completo,il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Corea del Sud, incontro valido per il preolimpico di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Volleyball World Tv (per gli abbonati) e in diretta live testuale su OA Sport, mentre non sono previste dirette tv.

CALENDARIO ITALIA-COREA DEL SUD, PREOLIMPICO VOLLEY OGGI

Sabato 16 settembre

Ore 20.45 Italia vs Corea del Sud – Diretta streaming su Volleyball World Tv

PROGRAMMA ITALIA-COREA DEL SUD OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

POSSIBILI SESTETTI TITOLARI ITALIA-COREA DEL SUD

ITALIA: Bosio-Antropova, Sylla-Pietrini, Danesi-Lubian, Fersino.

COREA DEL SUD: Dain-Seonwoo, Sohwi-Jeongah, Hoyoung-Juah, Jungwon.

Foto: Valerio Origo