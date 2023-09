Inter-Milan oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Di nuovo derby della Madonnina, di nuovo tempo di Inter-Milan. Le due squadre di Milano si ritrovano di fronte già nella quarta giornata di campionato, ritrovandosi affiancate in classifica dopo i primi sgoccioli di stagione.

Tre vittorie, tre partite per entrambe: nerazzurri che al momento sono uno dei migliori attacchi della Serie A, con otto reti segnate proprio assieme al Milan, ma con Sommer tra i pali non hanno ancora subito un gol. Fanno leggermente peggio i rossoneri, che hanno subito due reti fino ad ora, ma sempre ininfluenti ai termini del risultato.

In casa nerazzurra Acerbi sta recuperando posizioni su De Vrij, il centrale potrebbe fare il debutto in campionato. Duello serrato tra Frattesi e Mkhitaryan, con l’armeno favorito. Rossoneri che invece recuperano Maignan e Theo Hernandez, quasi sicuro dell’impiego Giroud in avanti, mentre con l’assenza di Kalulu e la squalifica di Tomori sarà Simon Kjaer a fare coppia con Thiaw in difesa.

Il match tra Inter e Milan, valido per la quarta giornata di campionato, inizierà alle ore 18.00 di sabato 16 settembre. La sfida verrà trasmessa in diretta esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN, che ha a disposizione tutti i diritti della Serie A. Per chi usufruisce dell’abbonamento alla piattaforma streaming e anche di Sky, sarà possibile visionare la partita anche su Sky Zona DAZN (canale 214 Sky).

INTER-MILAN, SERIE A 2023-2024, IL PROGRAMMA

16 settembre

18.00 Inter-Milan – diretta streaming su DAZN, diretta tv su Sky Zona DAZN (214 Sky, per i possessori di abbonamento Sky e DAZN)

INTER-MILAN, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Zona DAZN (Per possessori abbonamenti Sky e DAZN in contemporanea)

Diretta streaming: DAZN

