Golf, Ryder Cup 2023: Team Europe completo. C’è Justin Rose, sorpresa Ludvig Aberg

Il Team Europe è al completo. Il capitano della squadra che rappresenterò il vecchio continente alla prossima Ryder Cup, Luke Donald, ha diramato le sue sei scelte, che vanno ad unirsi ai sei qualificati di diritto. Completa dunque la formazione che dal 29 settembre al 1° ottobre, sfiderà gli Stati Uniti nella cornice del Marco Simone Golf and Country Club di Roma (per la precisione Guidonia Montecelio).

Tra i sei giocatori scelti da Donald non mancano i volti noti di giocatori che hanno già calcato il palcoscenico della Ryder Cup, ma allo stesso momento non mancano le assolute sorprese. Questi i sei nomi chiamati dal capitano per completare il suo team: Tommy Fleetwood, Sepp Straka, Justin Rose, Shane Lowry, Nicolai Højgaard e Ludvig Aberg.

Nessuna sorpresa dunque nel sentir chiamare i nomi di Fleetwood, uno dei protagonisti della vittoria parigina del 2018, e di Straka, entrambi grandi protagonisti della stagione che avevano mancato per un’inezia la qualificazione automatica. Se in qualche modo non stupisce sentire le chiamate di Lowry e Rose, giocatori di grande classe ed esperienza, nonostante non al momento migliore delle rispettive carriere, le chiamate meno attese sono state quelle di Højgaard e soprattutto di Aberg.

Quest’ultimo in particolare è un giovanissimo talento svedese che si è reso protagonista di un’eccezionale ascesa negli ultimi mesi: diventato professionista appena quattro mesi fa, Aberg ha infilato risultati di enorme spessore fino alla vittoria in rimonta di ieri all’Omega European Masters di Crans Montana.

Una scelta dunque rischiosa ma ponderata da parte di Donald, che ha voluto evidentemente premiare il talento e l’entusiasmo di un giocatore che ha da subito mostrato di saper gestire al meglio la pressione nonostante la giovane età. Tra le esclusioni che fanno più rumore c’è quella del polacco Adrian Meronk, terzo nel ranking 2023 del DP World Tour dopo una stagione chiusa con due vittorie e tanti piazzamenti di spessore. Tra i possibili candidati che non hanno sentito il loro nome chiamato da Donald anche Yannik Paul, Victor Perez e Guido Migliozzi, l’unico italiano che poteva nutrire una minima di speranza di giocare sul terreno di casa.

Di seguito dunque i nomi dei dodici giocatori che comporranno il Team Europe alla prossima Ryder Cup:

TEAM EUROPE RYDER CUP ROMA 2023

Rory McIlroy

Jon Rahm

Viktor Hovland

Tyrrell Hatton

Matt Fitzpatrick

Robert MacIntyre

Tommy Fleetwood

Sepp Straka

Justin Rose

Shane Lowry

Nicolaj Højgaard

Ludvig Aberg

Foto: LaPresse