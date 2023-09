Golf, DP World Tour: parata di stelle al BMW PGA Championship, con la Ryder Cup nel mirino

Il percorso del Wentworth Club nel Surrey, Inghilterra, è pronto per ospitare nel weekend il BMW PGA Championship, un dei tornei in assoluto più prestigiosi e più attesi della stagione del DP World Tour. Un appuntamento che è parte del circuito delle Rolex Series e che quest’anno assume ulteriore valore, arrivando in prossimità della Ryder Cup di Roma.

Non è un caso infatti che tutti i giocatori selezionati dal capitano del Team Europe Luke Donald saranno presenti giovedì sul primo tee, per costruire la fiducia necessaria da portare della sfida agli USA, oltre ovviamente a cercare un successo importantissimo, ed un montepremi ricchissimo.

Tra i grandi favoriti dunque proprio i componenti della squadra europea, su tutti Rory McIlroy, Viktor Hovland e Jon Rahm, le stelle più brillanti del panorama continentale. Il nordirlandese vinse qui nel 2014, entrando in un albo d’oro che ha visto poi l’inserimento di Tyrell Hatton e di Shane Lowry lo scorso anno.

Vittorioso qui anche Francesco Molinari nel suo magico 2018. Il torinese sarà uno dei tre azzurri presenti a Wentworth in questa settimana. Gli altri due saranno il fratello Edoardo, “collega” nel ruolo di vicecapitano di Ryder Cup, e Guido Migliozzi, reduce da un buon torneo la scorsa settimana in Irlanda.

Foto: LaPresse