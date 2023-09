Giro d’Italia 2024, il possibile percorso e quando viene presentato. Anticipazioni sulla Grande Partenza

Il percorso del Giro d’Italia 2024 verrà svelato in due parti: il 9 ottobre verrà comunicata la sede della Grande Partenza e si scopriranno i dettagli delle prime tre frazioni; il 13 ottobre, invece, gli organizzatori di RCS Sport alzeranno il velo su tutte le altre tappe della Corsa Rosa. Un antipasto preceduto dalla portata principale per conoscere tutti i passaggi cruciali della prima corsa a tappe di tre settimane della prossima stagione, in programma dal 4 al 26 maggio.

Secondo le prime indiscrezioni, tra cui quelle rilanciate da Beppe Conti durante la trasmissione Radiocorsa su RaiSport, il Giro d’Italia 2024 dovrebbe partire da Venaria Reale in direzione Torino. Non è però chiaro se si tratterà di una cronometro (individuale o a squadre) oppure di una frazione in linea, dedicata verosimilmente alle ruote veloci.

Il giorno successivo dovrebbe essere già in programma il primo arrivo in salita, con il primo confronto tra gli uomini di classifica: si parla della scalata al Santuario di Oropa, per celebrare il 25mo anniversario della storia impresa di Marco Pantani. Si dovrebbe rimanere in Piemonte anche per la terza giornata, che secondo la stampa locale dovrebbe snodarsi tra Novara e Alba.

Il giorno successivo trasferimento verso la Liguria. Altre indiscrezioni parlano di una conclusione a Roma, come già successo quest’anno. Il giorno precedente, ovvero in occasione della penultima tappa, dovrebbe essere affrontato il Monte Grappa.

