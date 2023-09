Giro di Toscana 2023 oggi: orari, percorso, favoriti, tv, streaming. Tadej Pogacar illumina la startlist

Si corre oggi, mercoledì 13 settembre, la 95a edizione del Giro della Toscana che dal 2016 è anche conosciuto come Memorial Alfredo Martini. Una corsa storica, che dà l’inizio al periodo delle classiche autunnali in territorio italiano che culmineranno con il Lombardia del 7 ottobre.

PERCORSO

Partenza ed arrivo a Pontedera dopo 191.5 km. Primo tratto in linea di 28 km con un solo strappo piuttosto semplice, poi ingresso nel primo dei due circuiti di giornata, un anello da 15 km da percorrere due volte con lo strappo di Lajatico. Da lì si entrerà nel secondo circuito, quello con la salita del Monte Serra, 9.3 km di ascesa con una pendenza media del 6.6%. Anche questo anello, di ben 55 km, sarà percorso due volte, con il secondo scollinamento che avverrà a 28 km dal traguardo.

FAVORITI

Il nome più quotato non può che essere quello di Tadej Pogacar, che partirà da Pontedera per un autunno che lo vedrà impegnatissimo sulle strade italiane. Lui è il favorito d’obbligo ma corridori come Pavel Sivakov, Alexey Lutsenko, fino a Richard Carapaz e Guillaume Martin non staranno certo a guardare.

GIRO DI TOSCANA 2023, IL PROGRAMMA

Orario di partenza: 11.30

Orario di arrivo: 16.10 circa

GIRO DI TOSCANA 2023, DOVE VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD, dalle 15.00

Diretta streaming: RaiPlay, dalle 15.00

Diretta LIVE testuale: OA Sport