Giovanni Malagò su Jannik Sinner: “Butto acqua sul fuoco”. Mentre su Paola Egonu: “Dopo il preolimpico si deciderà”

Giorni di polemiche per lo sport italiano. Temi caldi in casa azzurra: prima la delusione agli Europei di pallavolo, con il caso Paola Egonu che è venuto fuori più che mai, poi la rinuncia al girone di Coppa Davis di Jannik Sinner, non poco criticato dai tifosi. Sugli argomenti oggi è intervenuto il presidente del CONI Giovanni Malagò, che è stato l’ospite di lusso dell’evento di presentazione del progetto “Amici di scuola e dello sport” organizzato da Esselunga.

Sulla pallavolista: “Riguardo la questione Egonu ora la priorità è il preolimpico, mentre dopo si farà un ragionamento in un senso o nell’altro. Nel nostro Paese, ultimamente più che mai, la capacità di essere orgogliosi di vestire la maglia azzurra è impressionante. Se vediamo i ragazzi dell’Italia Team, anche tra discipline diverse, nessun’altra Nazione ha una complicità tra di loro così forte. Questo è ovviamente anche merito del lavoro del Coni. Poi se qualcosa esce fuori dagli schemi può succedere, ma l’importante poi è che si chiarisca”.

Il discorso poi verte sul miglior tennista italiano in circolazione: “Non posso certo essere io a mettere anche una sola goccia di benzina, ma cerco di buttare acqua sul fuoco. Sono situazioni che esistono in tutti gli sport e non c’è ombra di dubbio che ci sia un tema specifico sul rischio infortunio”.

Foto: Lapresse