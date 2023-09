Atletica, Marcell Jacobs torna in gara: corsia e avversari a Zagabria, rivali di lusso. E i 10” netti per le Olimpiadi…

Marcell Jacobs tornerà in gara domenica 10 settembre a Zagabria (Croazia), sede dell’ultima tappa stagionale del World Continental Tour (livello Gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Il Campione Olimpico dei 100 metri non è rimasto soddisfatto della sua uscita di sabato scorso a Xiamen (Cina), dove in un appuntamento di Diamond League ha chiuso al settimo posto con il tempo di 10.05, e si è così voluto regalare un’altra occasione in terra europea.

Il velocista lombardo scenderà in pista con un chiaro obiettivo: migliorare lo stagionale di 10.05, eguagliato in Asia dopo averlo già timbrato in occasione della semifinale dei Mondiali (rimase fuori dall’atto conclusivo per quattro centesimi), e centrare il minimo per le Olimpiadi di Parigi (10.00) in modo da vivere in maniera più serena la preparazione invernale. Marcell Jacobs spera di scendere nuovamente sotto il muro dei 10 secondi: quello era l’intento di Xiamen, poi non riuscito.

Quali saranno gli avversari di Marcell Jacobs nel Meeting di Zagabria? Prevista un’altra super sfida con il keniano Ferdinand Omanyala e il giamaicano Oblique Seville, quarto nella rassegna iridata con 9.88 (e già 9.86 in batteria). Nella startlist anche gli sprinter statunitensi Brandon Carnes e Kyree King, il giamaicano Rohan Watson, il giapponese Abdul Hakim Sani Brown e lo slovacco Jan Volko. Marcell Jacobs correrà in corsia 5.

