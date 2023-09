Ginnastica artistica, tutti i partecipanti ai Mondiali 2023: la lista completa con gli italiani, torna Simone Biles

I Mondiali 2023 di ginnastica artistica andranno in scena ad Anversa (Belgio) dal 30 settembre all’8 ottobre. La rassegna iridata resterà in Europa dopo l’evento disputato undici mesi fa a Liverpool e avrà un’importanza capitale, visto che verranno assegnati i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 (ad esempio alle migliori nove squadre, escludendo le medagliate della passata edizione che si sono già garantite un biglietto per la capitale francese).

Tra sabato e lunedì ci sarà spazio per le qualificazioni, poi toccherà alle Finali delle gara a squadre (martedì e mercoledì), alle Finali dei concorsi generali individuali (giovedì e venerdì) e infine alle Finali di Specialità (nel weekend conclusivo). Si preannuncia grande spettacolo con tantissimi talenti chiamati a esprimersi nell’appuntamento più importante della stagione, ci sarà da seguire con grande attenzione il ritorno di Simone Biles, che dopo due anni di inattività ha regalato spettacolo in estate e ora vuole dominare i Mondiali.

L’Italia sarà presente con le proprie squadre, entrambe impegnate nella caccia per un posto al sole. Gli uomini, freschi Campioni d’Europa e quarti lo scorso anno ai Mondiali, hanno tutte le carte in regola per brillare guidati da Nicola Bartolini. Le donne, reduci dall’argento continentale e nel 2022 quinte in campo iridato a causa di molteplici cadute, devono fare i conti con diversi infortuni: missione Parigi per le Fate, che possono sempre sorprendere. Diamo uno sguardo dettagliato a tutti i partecipanti ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica.

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi